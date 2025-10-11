Інтерфакс-Україна
17:48 11.10.2025

У Херсоні загинула ще одна людина

Російські війська близько 15:00 обстріляли з артилерії Корабельний район Херсона, загинув цивільний, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Під ворожий удар потрапили двоє чоловіків. На жаль, один з них помер дорогою до лікарні. Отримані травми виявились надто тяжкими. Нині особу загиблого встановлюють", - написав він у телеграмі в суботу.

Як повідомлялося раніше цього дня, через ворожий обстріл селища Білозерка на Херсонщині загинув 24-річний чоловік.

Теги: #херсон #обстріл

