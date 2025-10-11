Інтерфакс-Україна
Події
17:45 11.10.2025

Трамп і Зеленський говорили про ракети великої дальності Tomahawk - ЗМІ

1 хв читати
Фото: Raytheon Missiles & Defense

Президенти США та України Дональд Трамп та Володимир Зеленський у суботній розмові обговорили можливість передачі Україні крилатих ракет великої дальності Tomahawk, повідомила Axios з посиланням на обізнані джерела.

"За словами двох обізнаних джерел, президент Трамп у суботу розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським, і вони обговорили можливість отримання Україною далекобійних ракет Tomahawk", - йдеться у повідомленні на сайті Axios.

За їхніми словами, телефонний дзвінок тривав приблизно 30 хвилин.

Зазначається, що ракети Tomahawk можуть надати Україні здатність завдавати ударів углиб території РФ, зокрема по Москві, і в Києві вважають, що така можливість посилила б тиск на Володимира Путіна та змусила б його перейти до реальних переговорів.

Джерела також зазначають, що остаточного рішення щодо передачі Tomahawk наразі не ухвалено. Указано, що Білий дім відмовився від коментарів на запит журналістів.

Як повідомлялося, Зеленський охарактеризував розмову як "дуже позитивну і продуктивну".

Теги: #tomahawk #трамп #зеленський

