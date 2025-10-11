Інтерфакс-Україна
Події
16:37 11.10.2025

Лідери України та США обговорили можливості посилити українську ППО і домовленості щодо цього

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп обговорили удари РФ по енергетиці та можливості посилити українську ППО, а також домовленості щодо цього.

"Вдячний за готовність підтримати нас. Обговорили можливості посилити нашу ППО і домовленості, які ми готуємо щодо цього. Є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас", - написав Зеленський за підсумками розмови з Трампом у суботу.

Зеленський повідомив, що у розмові з американським лідером він поінформував його про російські удари по енергетиці України.

"Потрібна готовність росіян брати участь у справжній дипломатії. Завдяки силі це можна забезпечити. Дякую, пане президенте", - резюмував Зеленський.

Як повідомлялося, Зеленський 23 вересня провів про зустріч із Трампом на полях Генасамблеї ООН і назвав її продуктивною. Після цього Зеленський заявив, що отримав позитивні сигнали від Трампа про підтримку України. Згодом The Telegraph повідомило, що Зеленський на закритій зустрічі з Трампом порушив питання поставок Україні американських далекобійних ракет Tomahawk, що здатні завдавати удари на відстань до 1600 кілометрів.

Водночас кілька днів тому президент США Дональд Трамп заявив, що рішення щодо поставок в Україну далекобійних ракет Tomahawk практично ухвалено. Проте не називав, яке саме.

Своєю чергою, Володимир Путін заявив, що постачання Україні Tomahawk нібито означатиме "абсолютно якісно новий етап ескалації" зі США та зашкодить відносинам.

Теги: #ппо #трамп #зеленський #енергетика

