Енергетики відновили е/е для більше ніж 725 тис. сімей - Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Українські енергетики відновили електроенергію для більше ніж 725 тис. сімей, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Відновили постачання електрики для більше ніж 725 тисяч сімей. Київ, Київщина, Дніпровщина, Кіровоградська область, Черкаси, Чернігів", - сказав він у вечірньому відеозверненні в п'ятницю.

Разом з тим, залишається непростою ситуація на Сумщині, Харківщині, Херсонщині та Донеччині.

Президент зазначив, що через безпекову ситуацію ремонти ускладненні і протягом дня були нові атаки дронів, обстріли, були нові повітряні тривоги.

"Ще триває робота і в столиці. Де це потрібно, енергетики ввели графіки по електриці. Київ і Кировоградська область протягом дня працювали, щоб відновити постачання води. В Києві майже відновлено, на Кировоградщині триває запуск насосів та наповнення мережі", - каже він.

Зеленський поставив завдання для всіх областей – підготувати достатнє резервне живлення для водоканалів.

За його словами, у частині громад це вже реалізовано і має бути і там, де зараз є відповідна проблематика.