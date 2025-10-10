Кількість будинків без світла в Києві сягала 5,8 тис, наразі 540 тис споживачів вже заживлено

Енергопостачання було відсутнє у понад 5,8 тис будинків у Києві, а водопостачання у понад 7 тис вранці в п'ятницю внаслідок російської нічної атаки, але наразі світло вже повернули 540 тисячам споживачів, повідомив очільник київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.

"Зранку піково у нас було понад 5800 будинків без світла та понад 7000 без води. Вже заживлено понад 540 тис споживачів. З них 80 тисяч - за останні години. Енергетики продовжують працювати до повного відновлення. Воду повернули по всій мережі, триває підйом тиску. Багато що залежить від електроенергії. Комунальники роблять все можливе", - написав Ткаченко в Телеграм.

За його словами, по місту протягом дня були розгорнуті пункти незламності, організовано підвіз води, була відновлена робота електротранспорту.

"Від початку року інтенсивність атак на столицю зросла в десятки разів. Ми маємо бути готовими, що це повториться", - написав Ткаченко.

Як повідомлялося, внаслідок масованої ракетно-дронової атаки росіян на Київ були пошкоджені два будинки, автомобілі, постраждали 12 мирних жителів, 8 із них були госпіталізовані.