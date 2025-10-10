Зеленський обговорював з Трампом можливість передачі не лише Tomahawk

Фото: Raytheon Missiles & Defense

Під час останньої зустрічі президент України Володимир Зеленський обговорював можливість передачі не лише ракет Tomahawk, а й HIMARS, ATACMS.

"Ми розмовляли з президентом Трампом під час нашої останньої зустрічі в Нью-Йорку. Ми говорили не тільки про Томагавки. Ми говорили про HIMARS, і я згадав про ATACMS. Насправді, коли у вас, наприклад скажімо, 40, 50 або 60 ATACMS між нами - це ніщо", - сказав Зеленський під час брифінгу у п’ятницю.

Він додав, що Україна використовує 140-150 дронів власного виробництва, і може зібрати 300-350, "і коли у вас протягом тривалого періоду часу, наприклад, 40 або 50 ATACMS - це нічого не означає, між нами".