Зеленський наголосив на необхідності розширення кола партнерів в енергетичній сфері

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Президент Володимир Зеленський доручив розширити коло партнерів, готових надати допомогу у підтримці енергетичної стійкості України, та активізувати санкційну роботу проти РФ і її нафтових доходів.

"Розраховуємо на підтримку деяких інших партнерів, і я доручив контактувати з ними безпосередньо та доповісти щодо підсумків розмов", - написав він у Телеграмі у п’ятницю за підсумками наради щодо міжнародної роботи за дев’ять місяців року і завдань на наступні три місяці.

За його словами, наразі "ми фактично знаємо, які кроки забезпечать для України достатню підтримку стійкості".

Він зазначив, що урядовці доповіли детально щодо потреб енергетики і відновлення після російських ударів. "Визначили перелік пріоритетних держав, які можуть допомогти саме так, як потрібно, і оперативно. Вже є вагомі домовленості з Норвегією, з Нідерландами – я говорив з премʼєр-міністрами цих країн. Треба все повністю реалізувати на рівні команд".

Зеленський також зупинився на питання просування України до членства в ЄС. "Як ми і говорили, у перемовинах з ЄС щодо членства України ми вже цього року будемо готові до відкриття всіх кластерів". За його словами, Україна продовжує працювати з Євросоюзом на всіх рівнях, щоб "забезпечити рух саме так, як заслуговує на це кожна країна, яка виконує зобовʼязання. Україна виконує свою частину зобовʼязань, і ми очікуємо такої ж повноцінної роботи з європейського боку. Бачимо відповідні політичні можливості", - наголосив він.

Зеленський повідомив, що дав доручення щодо активізації санкційної роботи. "Ключовою мішенню санкцій повинні бути саме доходи Росії від нафти та їхня здатність купувати нові компоненти для виробництва дронів і ракет. Жоден дрон, жодна ракета не могли би бути вироблені Росією самостійно без імпорту критичних компонентів і спеціального обладнання з інших країн. Розуміємо, які напрями тиску можуть спрацювати найбільш ефективно", - наголосив Зеленський. "Готуємо відповідні перемовини та контакти", - додав він.