12:29 10.10.2025

Суд припинив діяльність Духовного управління мусульман Криму

Шостий апеляційний адміністративний суд за позовом Державної служби України з етнополітики та свободи совісті припинив релігійну організацію "Духовне управління мусульман Криму".

Зазначається, що Державна служба з етнополітики та свободи совісті зверталася до суду з вимогами: припинити релігійну організацію "Духовне управління мусульман Криму"; передати майно, кошти та інші активи, що перебувають у власності релігійної організації крім культового, у власність держави.

По результатам розгляду суд у вересні 2025 року задовольнив позов частково, а саме вирішив припинити релігійну організацію зареєстровану 30 вересня 1991 року за адресою: АР Крим, місто Сімферополь, вулиця Курчатова, будинок 4.

У той же час, у задоволенні позовних вимог в іншій частині вирішено відмовити.

Як зазначалося, в квітні 2024 року суд визнав винним у колабораційній діяльності та заочно засудив до 12-річного тюремного терміну муфтія мусульман окупованого Криму, який сповідує ідеї "руского міра", повідомляє прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Зокрема, прокурори в суді довели, що у 2022 році муфтій мусульман Криму, займаючи активну проросійську позицію, публічно закликав кримськотатарське населення півострова підтримати дії ворога, апелюючи до "перспективного бачення його майбутнього у складі РФ.

