12:21 10.10.2025

Перехід на графіки погодинних відключень е/е залежатиме від наслідків ударів та часу відновлення енергооб’єктів – глава Міненерго

Застосування графіків погодинних відключень в Україні залежатиме від наслідків пошкоджень енергооб’єктів внаслідок масованої атаки РФ у п’ятницю, оцінку яких енергетики почали здійснювати після відбою повітряної тривоги після 7 ранку, повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

"Все (перехід на погодинні графіки – ЕР) залежить від того, наскільки сильно постраждали об’єкти. Енергетики тільки о 7:30 зайшли на них, йде оцінка пошкоджень, зокрема можливостей швидкого відновлення", – сказала Гринчук в ефірі "Єдиного телемарафону".

"Вночі ворог завдав прицільного комбінованого удару в основному по областях Лівобережжя, по об’єктах генерації, й через це перебої зі світлом і застосовуються графіки аварійних відключень. Це робиться, аби збалансувати енергосистему, поки енергетики не дістануться до обладнання, не оцінять його стан і не почнуть заживлювати споживачів", – пояснила вона.

За словами очільниці Міненерго, щойно буде можливість, споживачів переведуть на тимчасові графіки, або ж електропостачання здійснюватиметься в повному обсязі.

Як повідомлялося, після атаки РФ у п’ятницю 10 жовтня "Сумиобленерго" ввели спеціальні графіки аварійних відключень, на певний час їх також застосовувало "Полтаваобленерго". "ДТЕК" повідомив, що після масованої атаки ворога за командою "Укренерго" застосовують екстрені відключення в Київській області (Броварський та Бориспільський райони), а також в Дніпропетровській.

Зранку п’ятниці "Укренерго" повідомляла, що внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки на енергообʼєкти знеструмлена значна кількість споживачів у м.Київ, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях. У цих регіонах застосовувалися аварійні відключення. Пізніше НЕК повідомила, що ситуація з енергопостачанням залишається найскладнішою у Києві, а також у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях.

