Ситуація з енергопостачанням найскладніша в Києві та п'яти областях – "Укренерго"

Ситуація з енергопостачанням залишається найскладнішою у Києві, а також у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з її повідомленням в Телеграм-каналі у п’ятницю, знеструмлення значної кількості споживачів спричинило пошкодження енергетичних об’єктів у кількох областях унаслідок масштабної ракетно-дронової атаки РФ.

"Для стабілізації ситуації в енергосистемі у частині названих регіонів, а також у Запорізькій та Дніпропетровській областях запроваджені аварійні відключення", – зазначило "Укренерго".

Компанія також вказала, що через наслідки попередніх обстрілів російських агресорів "Чернігівобленерго" запроваджений графік погодинних відключень обсягом однієї черги.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене російськими обстрілами обладнання в роботу. Аварійно-відновлювальні роботи тривають у кожному з регіонів, що постраждав від ворожих атак", – запевнила НЕК.

Вона додала, що споживання електроенергії залишається високим та загалом відповідає сезонним показникам, а також зберігається необхідність ощадливого енергоспоживання.

Як повідомлялося, після атаки РФ у п'ятницю "Сумиобленерго" ввели спеціальні графіки аварійних відключень, на певний час їх також застосовували "Полтаваобленерго". ДТЕК повідомив, що після масованої атаки ворога за командою "Укренерго" застосовують екстрені відключення в Київській області (Броварський та Бориспільський райони), а також в Дніпропетровській області.

Зранку п’ятниці "Укренерго" повідомляла, що внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки на енергообʼєкти знеструмлена значна кількість споживачів у м.Київ, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях. У цих регіонах застосовувалися аварійні відключення.