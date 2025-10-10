Інтерфакс-Україна
Події
09:57 10.10.2025

Сибіга закликав всіх партнерів України рішуче відреагувати на масові російські удари по українській енергетиці

2 хв читати
Сибіга закликав всіх партнерів України рішуче відреагувати на масові російські удари по українській енергетиці
Фото: https://x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів до рішучої реакції на масований удар росіян по критично важливих об'єктах цивільної інфраструктури, зокрема енергетиці.

"Путін зробив це 10 жовтня - в річницю першої масованої атаки на енергетичну інфраструктуру України у 2022 році. Це свідома демонстрація того, що за три роки він не змінив своїх агресивних дій, терористичних методів та ультиматумів і продовжує відкидати будь-яку змістовну дипломатію та мирні зусилля", - написав Сибіга в соцмережі Х.

Він нагадав, що в результаті цього масованого удару загинув 7-річний хлопчик у Запоріжжі, десятки цивільних були поранені по всій країні.

У Києві, Харкові, Полтаві, Запоріжжі, Дніпрі та інших регіонах багато людей залишаються без світла через російські удари по цивільних енергетичних об'єктах.

"Наші енергетики - справжні герої, які зараз працюють над відновленням електропостачання, але ми також потребуємо посиленої енергетичної допомоги від наших партнерів. Позбавлення людей енергії в умовах зниження осінніх температур прирівнюється до геноциду за статтею II (c) Конвенції про геноцид: створення нестерпних умов життя з метою знищення національної групи. Тиск на Москву - єдиний рецепт, який може спрацювати, але він має бути сильним і консолідованим", - наголосив Сибіга.

Він додав, що має бути ккономічний тиск у вигляді жорстких санкцій, військовий тиск у вигляді посилення підтримки України та політичний тиск у вигляді повної ізоляції.

"Путін має відчути, що ціна продовження війни перевищує ціну її припинення. Він повинен відчути, що продовження цієї війни загрожує його режиму", - резюмував міністр.

Теги: #київ #сибіга #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:27 10.10.2025
Очікуємо повного відновлення водопостачання в Києві протягом кількох годин - Свириденко

Очікуємо повного відновлення водопостачання в Києві протягом кількох годин - Свириденко

10:10 10.10.2025
На Лівому березі Києва почало відновлюватися електропостачання

На Лівому березі Києва почало відновлюватися електропостачання

09:53 10.10.2025
В Запоріжжі кількість постраждалих зросла до 5 людей – ОВА

В Запоріжжі кількість постраждалих зросла до 5 людей – ОВА

09:35 10.10.2025
У Києві є зміни у роботі метрополітену через наслідки ворожої атаки

У Києві є зміни у роботі метрополітену через наслідки ворожої атаки

09:31 10.10.2025
Кількість постраждалих в Києві зросла до 12 людей – Кличко

Кількість постраждалих в Києві зросла до 12 людей – Кличко

08:58 10.10.2025
В КМДА просять батьків за можливості сьогодні залишати дітей вдома

В КМДА просять батьків за можливості сьогодні залишати дітей вдома

08:50 10.10.2025
Робота закладів освіти Києва організовується відповідно до умов надзвичайної ситуації - департамент освіти

Робота закладів освіти Києва організовується відповідно до умов надзвичайної ситуації - департамент освіти

08:27 10.10.2025
У Києві через відсутність електропостачання не працює частина тролейбусів і трамваїв

У Києві через відсутність електропостачання не працює частина тролейбусів і трамваїв

07:34 10.10.2025
Частина Києва залишилася без світла після нічної атаки – ДТЕК

Частина Києва залишилася без світла після нічної атаки – ДТЕК

04:04 10.10.2025
Кількість постраждалих у Києві через нічну ракетно-дронову атаку ворога зросла до дев'яти осіб – Кличко

Кількість постраждалих у Києві через нічну ракетно-дронову атаку ворога зросла до дев'яти осіб – Кличко

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: РФ завдала по Україні удару понад 450 дронами і більше ніж 30 ракетами, головна мішень – енергетична інфраструктура

Вдалося врятувати групу з 23 українських дітей і підлітків із ТОТ

Відновлення зовнішнього електропостачання ЗАЕС відбудеться з енергосистеми України

Зеленський: Маємо чіткі плани щодо масштабування застосування далекобійної зброї на найближчі місяці

Зеленський призначив на п'ятницю нараду щодо аудиту всіх домовленостей з партнерами за рік

ОСТАННЄ

Протягом вересня загальні втрати російських окупантів склали 28,5 тис. осіб – Сирський

Аварійні відключення е/е застосовані в Києві та 9 областях після масованих ударів РФ – "Укренерго"

Зеленський: РФ завдала по Україні удару понад 450 дронами і більше ніж 30 ракетами, головна мішень – енергетична інфраструктура

"Зелена" гілка київського метрополітену відновила рух

ТЕС ДТЕК знов атаковані ворогом, є серйозні пошкодження обладнання - компанія

РФ знову влучила в енергооб'єкт у Ніжинському районі на Чернігівщині

Заклади освіти Київщини працюють у звичному режимі - ОВА

Остерська громада перша повністю інтегрувала містобудівну документацію до Містобудівного кадастру

ЄС запускає в Україні три медіаініціативи на 6.6 млн євро для підтримки незалежних ЗМІ -Матернова

Один загиблий, четверо поранених і зруйновані житлові будинки внаслідок нічної атаки росіян на Запоріжжя – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА