Сибіга закликав всіх партнерів України рішуче відреагувати на масові російські удари по українській енергетиці
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів до рішучої реакції на масований удар росіян по критично важливих об'єктах цивільної інфраструктури, зокрема енергетиці.
"Путін зробив це 10 жовтня - в річницю першої масованої атаки на енергетичну інфраструктуру України у 2022 році. Це свідома демонстрація того, що за три роки він не змінив своїх агресивних дій, терористичних методів та ультиматумів і продовжує відкидати будь-яку змістовну дипломатію та мирні зусилля", - написав Сибіга в соцмережі Х.
Він нагадав, що в результаті цього масованого удару загинув 7-річний хлопчик у Запоріжжі, десятки цивільних були поранені по всій країні.
У Києві, Харкові, Полтаві, Запоріжжі, Дніпрі та інших регіонах багато людей залишаються без світла через російські удари по цивільних енергетичних об'єктах.
"Наші енергетики - справжні герої, які зараз працюють над відновленням електропостачання, але ми також потребуємо посиленої енергетичної допомоги від наших партнерів. Позбавлення людей енергії в умовах зниження осінніх температур прирівнюється до геноциду за статтею II (c) Конвенції про геноцид: створення нестерпних умов життя з метою знищення національної групи. Тиск на Москву - єдиний рецепт, який може спрацювати, але він має бути сильним і консолідованим", - наголосив Сибіга.
Він додав, що має бути ккономічний тиск у вигляді жорстких санкцій, військовий тиск у вигляді посилення підтримки України та політичний тиск у вигляді повної ізоляції.
"Путін має відчути, що ціна продовження війни перевищує ціну її припинення. Він повинен відчути, що продовження цієї війни загрожує його режиму", - резюмував міністр.