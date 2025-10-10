Сибіга закликав всіх партнерів України рішуче відреагувати на масові російські удари по українській енергетиці

Фото: https://x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів до рішучої реакції на масований удар росіян по критично важливих об'єктах цивільної інфраструктури, зокрема енергетиці.

"Путін зробив це 10 жовтня - в річницю першої масованої атаки на енергетичну інфраструктуру України у 2022 році. Це свідома демонстрація того, що за три роки він не змінив своїх агресивних дій, терористичних методів та ультиматумів і продовжує відкидати будь-яку змістовну дипломатію та мирні зусилля", - написав Сибіга в соцмережі Х.

Він нагадав, що в результаті цього масованого удару загинув 7-річний хлопчик у Запоріжжі, десятки цивільних були поранені по всій країні.

У Києві, Харкові, Полтаві, Запоріжжі, Дніпрі та інших регіонах багато людей залишаються без світла через російські удари по цивільних енергетичних об'єктах.

"Наші енергетики - справжні герої, які зараз працюють над відновленням електропостачання, але ми також потребуємо посиленої енергетичної допомоги від наших партнерів. Позбавлення людей енергії в умовах зниження осінніх температур прирівнюється до геноциду за статтею II (c) Конвенції про геноцид: створення нестерпних умов життя з метою знищення національної групи. Тиск на Москву - єдиний рецепт, який може спрацювати, але він має бути сильним і консолідованим", - наголосив Сибіга.

Він додав, що має бути ккономічний тиск у вигляді жорстких санкцій, військовий тиск у вигляді посилення підтримки України та політичний тиск у вигляді повної ізоляції.

"Путін має відчути, що ціна продовження війни перевищує ціну її припинення. Він повинен відчути, що продовження цієї війни загрожує його режиму", - резюмував міністр.