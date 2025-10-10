Інтерфакс-Україна
10:16 10.10.2025

Зеленський: РФ завдала по Україні удару понад 450 дронами і більше ніж 30 ракетами, головна мішень – енергетична інфраструктура

Через масовану повітряну атаку окупаційної армії РФ в Запоріжжі загинула дитина, по країні відомо про більше ніж 20 постраждалих людей, атаку була спрямована на об'єкти критичної інфраструктури, заявив президент України Володимир Зеленський у п'ятницю.

"На багатьох об'єктах критичної інфраструктури триває ліквідація російського удару по енергетиці. Цинічна й прорахована атака: понад 450 дронів і більше ніж три десятки ракет проти всього, що забезпечує нормальність життя і чого росіяни хочуть нас позбавити. Станом на зараз по країні відомо про більше ніж 20 постраждалих людей – усім надається необхідна допомога. На жаль, у Запоріжжі внаслідок атаки загинула дитина. Мої щирі співчуття рідним і близьким", - написав він у Телеграмі.

Президент зазначив, що наслідки атаки ліквідовуються у 12 областях країни.

"У Києві бригади працюють над відновленням електропостачання та водопостачання. Є знеструмлення в Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській областях, на Дніпровщині. Відновлюються після атаки також Запоріжжя, Кіровоградщина, Херсонщина. Усі необхідні служби працюють над відновленням", - повідомив Зеленський.

Очільник Української держави наголосив, що терор агресора проти цивільної інфраструктури можна зупинити сумісними зусиллями партнерів.

"Саме цивільна, енергетична інфраструктура – головна мішень російських ударів перед опалювальним сезоном. Разом ми можемо захистити людей від цього терору. Потрібні не порожні слова, а рішучі дії – США, Європи, "сімки" – у реалізації постачань ППО, у санкціях. Розраховуємо на реакцію на цю жорстокість групи "двадцяти", усіх тих, хто в промовах говорить про мир, але утримується від реальних кроків. Світ може захиститися від цих злочинів, і це обовʼязково додасть глобальної безпеки. Дякую всім, хто допомагає", - резюмував Зеленський.

