01:35 10.10.2025
Падіння уламків збитих російських дронів зафіксовано в кількох локаціях Києва – КМВА
Падіння уламків збитих російських БпЛА зафіксовано в кількох локаціях Києва, повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко у телеграм-каналі станом на 01:30 п'ятниці.
"Маємо інформацію про падіння уламків збитих дронів на кількох локаціях. Зокрема, у Подільському районі в дворі виявили уламки збитої ворожої цілі. Щодо інших наслідків зʼясовуємо ситуацію на місцях", - написав Ткаченко у Телеграм.
Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1870