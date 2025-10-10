Падіння уламків збитих російських дронів зафіксовано в кількох локаціях Києва – КМВА

Інтерфакс-Україна
Падіння уламків збитих російських БпЛА зафіксовано в кількох локаціях Києва, повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко у телеграм-каналі станом на 01:30 п'ятниці.

"Маємо інформацію про падіння уламків збитих дронів на кількох локаціях. Зокрема, у Подільському районі в дворі виявили уламки збитої ворожої цілі. Щодо інших наслідків зʼясовуємо ситуацію на місцях", - написав Ткаченко у Телеграм.

