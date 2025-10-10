Трамп вважає, що Україна і РФ невдовзі опиняться за столом переговорів і не виключає застосування додаткових санкцій проти РФ
(розширена, додано текст після 2 абзацу)
Київ. 9 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Президент США Дональд Трамп заявив під час спільного брифінгу у Білому домі з президентом Фінляндії Александром Стуббом, що Україна й РФ незабаром розпочнуть переговори.
"Те, що я думав зробити, і, думаю, ми, ймовірно, зробимо, - тому що це безглузда війна. Це жахлива війна. Найгірша з часів Другої світової війни. Подивіться на людей, які вбивають. Це Росія, Україна. Я думаю, ми теж це зробимо. У нас є багато причин, щоб вони це зробили. І я думаю, що вони досить скоро сядуть за стіл переговорів", - заявив Трамп.
Він також сказав, що тиск на Росію посилюють спільними зусиллями з НАТО.
"Лідер НАТО, як ви знаєте, Марк, він фантастичний хлопець. І вони активізують свої дії. І ми продаємо багато зброї НАТО. І вона, я думаю, в основному йде в Україну. Це їхня справа. Але вони купують зброю у США", - сказав Трамп.
Також президент США не виключив застосування додаткових санкцій проти Росії.
"Я міг би", - відповів Трамп на питання про це одного із репортерів.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=jWOP0yam6DM