Вдалося врятувати групу з 23 українських дітей і підлітків із ТОТ

Фото: сайт Президента України

На підконтрольну уряду територію України вдалося вивезти групу із 23 українських дітей та підлітків із тимчасово окупованих територій (ТОТ), повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати групу з 23 українських дітей і підлітків із тимчасово окупованих територій", - написав він у телеграм-каналі у четвер.

Як розповів Єрмак, двох сестер 11 та 14 років окупанти намагалися примусити ходити до російської школи, погрожуючи матері забрати дітей у разі відмови.

"Один із підлітків після окупації лишився без опіки та його змусили оформити російський паспорт, але він принципово відмовився навчатися в російській школі. Маленьку дівчинку з мамою одного разу не випустили з окупації у звʼязку зі службою родича у Збройних силах України. Після цього сім’я залишилася без жодних документів і жила під постійним тиском", - додав глава Офісу президента.

За його словами, сьогодні всі врятовані діти у безпеці на підконтрольній території України. Вони отримують медичну, психологічну й гуманітарну допомогу, відновлюють документ.

Єрмак подякував Save Ukraine, Об’єднаному центру СБУ з координації пошуку й звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб та всім партнерам за допомогу у порятунку дітей.