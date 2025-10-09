Інтерфакс-Україна
Події
19:52 09.10.2025

Зеленський доручив МЗС та дипломатичній команді ОП максимально залучити партнерів для глобальної підтримки українських ініціатив

1 хв читати
Зеленський доручив МЗС та дипломатичній команді ОП максимально залучити партнерів для глобальної підтримки українських ініціатив

Президент України Володимир Зеленський доручив міністру закордонних справ Андрію Сибізі та дипломатичній команді Офісу президента максимально залучити провідних партнерів для глобальної підтримки українських ініціатив.

"Провів сьогодні нараду з міністром закордонних справ України та дипломатичною командою Офісу щодо проєктів наших резолюцій, наших документів в міжнародних організаціях, які мають бути ухвалені ще в цьому році.

Я доручив залучити партнерів, максимально саме провідних партнерів, щоб і надалі була глобальна підтримка наших ініціатив", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

За його словами, зокрема, це ініціативи щодо повернення українських дітей, які були викрадені Росією, а також усіх полонених.

 

Теги: #партнери #зеленський #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:03 09.10.2025
Зеленський: Усім доведеться виконати роботу щодо підготовки до зими на рівні областей

Зеленський: Усім доведеться виконати роботу щодо підготовки до зими на рівні областей

19:55 09.10.2025
Зеленський: Маємо чіткі плани щодо масштабування застосування далекобійної зброї на найближчі місяці

Зеленський: Маємо чіткі плани щодо масштабування застосування далекобійної зброї на найближчі місяці

19:48 09.10.2025
Зеленський призначив на п'ятницю нараду щодо аудиту всіх домовленостей з партнерами за рік

Зеленський призначив на п'ятницю нараду щодо аудиту всіх домовленостей з партнерами за рік

16:47 09.10.2025
Бабіш у розмові із Зеленським висловив підтримку Україні

Бабіш у розмові із Зеленським висловив підтримку Україні

15:17 09.10.2025
Зеленський і Бабіш домовились обговорити подальшу співпрацю під час особистої зустрічі

Зеленський і Бабіш домовились обговорити подальшу співпрацю під час особистої зустрічі

10:18 09.10.2025
Розвідка партнерів допомагає виявляти терористичні дії РФ щодо посадовців в Україні – Зеленський

Розвідка партнерів допомагає виявляти терористичні дії РФ щодо посадовців в Україні – Зеленський

20:53 08.10.2025
Від початку Добропільської контрнаступальної операції росіяни мають уже більш ніж 12 тисяч втрат – Зеленський

Від початку Добропільської контрнаступальної операції росіяни мають уже більш ніж 12 тисяч втрат – Зеленський

17:39 08.10.2025
Президент призначив двох членів ВРП

Президент призначив двох членів ВРП

14:11 08.10.2025
Зеленський за підсумками доповіді Малюка: маємо суттєві результати у знищенні російських комплексів ППО

Зеленський за підсумками доповіді Малюка: маємо суттєві результати у знищенні російських комплексів ППО

13:05 08.10.2025
Сибіга закликав партнерів посилити підтримку громад Сумської області, які перебувають під обстрілами

Сибіга закликав партнерів посилити підтримку громад Сумської області, які перебувають під обстрілами

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Маємо чіткі плани щодо масштабування застосування далекобійної зброї на найближчі місяці

Зеленський призначив на п'ятницю нараду щодо аудиту всіх домовленостей з партнерами за рік

Учасники осінніх зборів МВФ і Світового банку знову обговорять підтримку України

Пропозиція Єврокомісії щодо репараційних позик Україні має бути узгоджена лідерами ЄС до кінця осені – дипломат

Сирський: За час Добропільської операції звільнено 180,8 кв. км, вживаються заходи для недопущення просування ворога на Покровському напрямку

ОСТАННЄ

На Київщині знайдено 2-річного хлопчика, який заблукав під час збирання грибів

Трамп очікує звільнення утримуваних ХАМАС заручників на початку наступного тижня

Учасники осінніх зборів МВФ і Світового банку знову обговорять підтримку України

Генсек НАТО візьме участь у Парламентській асамблеї Альянсу у Словенії

Мирного жителя поранено на Нікопольщині через ворожі обстріли

У Костянтинівці через ворожі обстріли загинула одна людина, четверо поранені

Залізничне сполучення з Чернігівщиною та Сумщиною не припиняється, діють комбіновані маршрути

Українка намагалась вивезти близько $1 млн під капотом автівки

КМДА замовить додаткові обстеження пошкодженого будинку в Солом'янському районі, в якому обвалилося перекриття

Офіс військового омбудсмена вперше представив Україну на конференції в ПАР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА