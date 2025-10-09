Зеленський доручив МЗС та дипломатичній команді ОП максимально залучити партнерів для глобальної підтримки українських ініціатив

Президент України Володимир Зеленський доручив міністру закордонних справ Андрію Сибізі та дипломатичній команді Офісу президента максимально залучити провідних партнерів для глобальної підтримки українських ініціатив.

"Провів сьогодні нараду з міністром закордонних справ України та дипломатичною командою Офісу щодо проєктів наших резолюцій, наших документів в міжнародних організаціях, які мають бути ухвалені ще в цьому році.

Я доручив залучити партнерів, максимально саме провідних партнерів, щоб і надалі була глобальна підтримка наших ініціатив", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

За його словами, зокрема, це ініціативи щодо повернення українських дітей, які були викрадені Росією, а також усіх полонених.