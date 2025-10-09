Інтерфакс-Україна
Події
17:26 09.10.2025

Окупанти просунулися на новопавлівському та сіверському напрямках за півтори доби, захопили 14,4 кв. км - DeepState

1 хв читати
Окупанти просунулися на новопавлівському та сіверському напрямках за півтори доби, захопили 14,4 кв. км - DeepState
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Російські окупанти просунулися біля селища Виїмка Бахмутського району на півночі Донецької області в районі Сіверська, біля сіл Полтавка на сході Запорізької області, Новоселівка Синельниківського району Дніпропетровської області та в сусідньому Січневому, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Виїмки, Новоселівки, Полтавки та у Січневому", - йдеться в телеграм-каналі DeepState в четвер.

На мапі проєкту відзначається, що за останні півтори доби площа контролю російських окупантів на новопавлівському напрямку на сході Запорізької та Дніпропетровської областей зросла на 3,13 кв км, а на сіверському – на 11,31 кв. км і ще на 2,11 кв. км – "сіра зона" невизначеного контролю. Також "сіра зона" зросла на 1,77 кв. км в районі Покровська, тоді як розширення площі ворожого контролю тут за цей час не відзначалася.

Сукупно площа російської окупації за цей час зросла на 14,44 кв. км, "сіра зона" – на 3,88 кв. км.

Як повідомлялося, в середньому минулого тижня окупанти збільшували площу контролю на 7,27 кв. км щодоби, а "сіра зона" зменшувалася в середньому щодоби на 3,76 кв. км.

Теги: #просування_ворога #deepstate

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:13 06.10.2025
Темпи просування окупантів минулого тижня знизились на 20% – DeepState

Темпи просування окупантів минулого тижня знизились на 20% – DeepState

16:02 06.10.2025
В OSINT-проєкт DeepState висловили сумніви у доцільності розформування ОСУВ "Дніпро"

В OSINT-проєкт DeepState висловили сумніви у доцільності розформування ОСУВ "Дніпро"

12:12 01.10.2025
Окупанти просунулись на 7 кв. км у Дніпропетровській та Запорізькій областях – DeepState

Окупанти просунулись на 7 кв. км у Дніпропетровській та Запорізькій областях – DeepState

11:52 01.10.2025
Темпи просування окупантів у вересні впали майже вдвічі – DeepState

Темпи просування окупантів у вересні впали майже вдвічі – DeepState

12:32 29.09.2025
Темпи просування окупантів за підсумками минулого тижня лишилися майже незмінними – DeepState

Темпи просування окупантів за підсумками минулого тижня лишилися майже незмінними – DeepState

11:09 22.09.2025
Окупанти просунулися на сході Запорізької та Дніпропетровської областей, зайняли 2,2 кв. км - DeepState

Окупанти просунулися на сході Запорізької та Дніпропетровської областей, зайняли 2,2 кв. км - DeepState

13:50 20.09.2025
Росіяни просунулися у трьох областях – DeepState

Росіяни просунулися у трьох областях – DeepState

10:35 17.09.2025
Окупанти просунулися в Куп’янську та біля Голубівки, а також біля Новоіванівки на Запоріжжі – DeepState

Окупанти просунулися в Куп’янську та біля Голубівки, а також біля Новоіванівки на Запоріжжі – DeepState

13:37 15.09.2025
Просування окупантів минулого тижня сповільнилося більш як на третину - DeepState

Просування окупантів минулого тижня сповільнилося більш як на третину - DeepState

12:41 15.09.2025
Ворог просунувся в Куп'янську та окупував Темирівку на сході Запорізької області - DeepState

Ворог просунувся в Куп'янську та окупував Темирівку на сході Запорізької області - DeepState

ВАЖЛИВЕ

Сирський: За час Добропільської операції звільнено 180,8 кв. км, вживаються заходи для недопущення просування ворога на Покровському напрямку

Лауреатом Нобелівської премії з літератури 2025 року став угорський письменник Ласло Краснагоркаї

Сили оборони уразили вночі ГПЗ та диспетчерську станцію в Волгоградській області РФ

Україна та ЄС вийдуть на виробництво артилерійського пострілу рівня РФ у 2026 році – Зеленський

Росіяни готують провокації щодо полонених на території Білорусі для тиску на Україну – Зеленський

ОСТАННЄ

Кількість поранених у Слов'янську зросла до семи людей

Латвія претендує на провідну роль у розробленні військових безпілотників у ЄС

Сирський: За час Добропільської операції звільнено 180,8 кв. км, вживаються заходи для недопущення просування ворога на Покровському напрямку

Один із керівників БЕБ Одещини затриманий за підозрою у веденні бізнесу з РФ - СБУ

Бабіш у розмові із Зеленським висловив підтримку Україні

Президент і прем’єр Фінляндії укладуть із Трампом угоду про криголами

Для забезпечення сполучення з прифронтовими областями залучено резервний транспорт і автобуси – Сумська ОВА

Водій комунального підприємства загинув, ще троє комунальників поранено через ворожу атаку в Херсоні

ФСЄ оголосив конкурс грантів на відбудову громад Сумщини

Суд змінив запобіжний захід нардепу Тищенку на особисте зобов'язання - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА