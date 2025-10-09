Окупанти просунулися на новопавлівському та сіверському напрямках за півтори доби, захопили 14,4 кв. км - DeepState

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Російські окупанти просунулися біля селища Виїмка Бахмутського району на півночі Донецької області в районі Сіверська, біля сіл Полтавка на сході Запорізької області, Новоселівка Синельниківського району Дніпропетровської області та в сусідньому Січневому, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Виїмки, Новоселівки, Полтавки та у Січневому", - йдеться в телеграм-каналі DeepState в четвер.

На мапі проєкту відзначається, що за останні півтори доби площа контролю російських окупантів на новопавлівському напрямку на сході Запорізької та Дніпропетровської областей зросла на 3,13 кв км, а на сіверському – на 11,31 кв. км і ще на 2,11 кв. км – "сіра зона" невизначеного контролю. Також "сіра зона" зросла на 1,77 кв. км в районі Покровська, тоді як розширення площі ворожого контролю тут за цей час не відзначалася.

Сукупно площа російської окупації за цей час зросла на 14,44 кв. км, "сіра зона" – на 3,88 кв. км.

Як повідомлялося, в середньому минулого тижня окупанти збільшували площу контролю на 7,27 кв. км щодоби, а "сіра зона" зменшувалася в середньому щодоби на 3,76 кв. км.