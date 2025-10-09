Інтерфакс-Україна
07:53 09.10.2025

Окупанти за добу втратили 1020 осіб та 55 од. спецтехніки

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Сили оборони за добу ліквідували 1020 окупантів, 1 танк, 15 артсистем, 328 БПЛА, а також 55 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.10.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1119390 (+1020) осіб, танків – 11241 (+1) од, бойових броньованих машин – 23325 (+1) од, артилерійських систем – 33534 (+15) од, РСЗВ – 1517 (+0) од, засоби ППО – 1225 (+0) од, літаків – 427 (+0) од, гелікоптерів – 346 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 68293 (+328), крилаті ракети – 3841 (+0), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 63705 (+55), спеціальна техніка – 3973 (+0)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб #втрати #рф

