21:42 08.10.2025

Російські війська завдали ударів по житловому сектору Сум, пошкоджено будинки

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Російські війська атакували житловий сектор Сум, унаслідок чого виникли пожежі та були пошкоджені житлові будинки, повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у телеграм-каналі.

"Виникли пожежі на території приватного домогосподарства. Пошкоджені 2 житлових будинки", — йдеться в повідомленні.

Менше ніж за годину після цього російський безпілотний літальний апарат влучив у багатоквартирний житловий будинок. Рятувальники обстежили територію та надали необхідну допомогу мешканцям.

"Через загрозу повторних атак, підрозділи ДСНС були змушені тимчасово призупиняти роботи та слідувати в укриття", — зазначили у відомстві.

Рятувальники ліквідували всі осередки горіння. За даними ДСНС, в обох випадках обійшлося без жертв.

 

