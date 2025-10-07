Інтерфакс-Україна
17:51 07.10.2025

Київ передав 3 армійському корпусу ще 3000 FPV-дронів – мер

Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Мер Києва Віталій Кличко передав від громади Києва 3 тисячі дронів бійцям Третього армійського корпусу.

"Передав від громади столиці бійцям 3-го армійського корпусу ЗСУ нову партію допомоги – ще 3000 FPV-дронів різних типів. Нагадаю, від початку 2025-го від громади на фронт передали вже майже 50 000 БпЛА різних типів, близько 200 систем РЕБ. Автівки – зокрема броньовані та всюдиходи, засоби зв’язку", - написав Кличко в Телеграм у вівторок.

Частину дронів з цієї партії отримають військові Третьої штурмової бригади, яка входить до складу Третьої армійського корпусу.

"Від початку року з міського бюджету цій бригаді на оснащення Київ виділив 500 млн грн. Минулого року 3 штурмова отримала, зокрема, понад 10 000 дронів та 20 нових пікапів Toyota Hilux. Їх закупили за кошти міста", - розповів мер.

Раніше повідомлялося, що від початку року з бюджету Києва на потреби Сил оборони та безпеки виділено вже майже 11 млрд грн.

 

Теги: #київ #дрони #кличко

