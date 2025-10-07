Ворог продовжує обстрілювати Сумщину, троє постраждалих - ОВА

Російські війська продовжують обстрілювати Сумську область, внаслідок чого постраждали три людини, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації.

"Ворог продовжує атакувати прикордоння Сумщини", - написав він у телеграмі.

Зокрема, в селі Юнаківської громади від ворожого удару постраждала 49-річна жінка. Її з множинними травмами госпіталізували. Постраждалу прооперували, зараз жінка перебуває під наглядом лікарів у важкому, нестабільному стані.

У селі Краснопільської громади від атаки ворожого БпЛА поранення отримав 35-річний чоловік. Його також доставили до лікарні, медична допомога надається.

Крім того, 61-річний мешканець Сумської громади травмувався внаслідок вибуху небезпечного предмета. Він госпіталізований, лікарі надають необхідну допомогу.

