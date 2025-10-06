Шмигаль обговорив з міністром оборони Данії боротьбу з російськими дронами

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч із міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном, під час якої, зокрема, обговорив питання обміну досвідом та технологіями боротьби з російськими дронами.

"Під час зустрічі з Міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном висловив вдячність за послідовну й системну підтримку, яку Данія надає українським воїнам. Обговорили питання обміну досвідом та технологіями боротьби з російськими дронами. Зокрема, маємо значні перспективи співпраці з європейськими партнерами у межах ініціативи "Стіна дронів", де спільно координуватимемо нашу протидію провокаціям Росії у небі", - написав Шмигаль у Телеграмі у понеділок.

За словами, окремо сфокусувалися на наступних кроках промислової співпраці країн.

"Домовилися продовжити роботу над розробкою стратегічно важливих проєктів у межах ініціативи Build with Ukraine. Дякую Данії за ефективну допомогу Україні та її захисникам", - підсумував міністр.