19:37 06.10.2025

Шмигаль з прем'єром Нідерландів відвідали виробництво БпЛА

Глава Міністерства оборони України Денис Шмигаль разом із прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом ознайомилися з роботою одного з українських виробників безпілотних систем,

"Разом із прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом ознайомилися з роботою одного з провідних українських виробників безпілотних систем. Підприємство об’єднує кілька сучасних виробничих майданчиків та вже налагодило серійне виготовлення дронів-камікадзе різних конфігурацій — як FPV-коптерів, так і літакового типу", - написав він у телеграмі у понеділок.

За словами міністра, компанія має власне конструкторське бюро та партнерську R&D-лабораторію спільно з європейськими колегами, зокрема з Нідерландів.

 

"Очікуємо, що дедалі більше іноземних партнерів налагоджуватимуть виробництво й розробку технологій з українськими ОПК-компаніями. Це можливість створювати передові зразки озброєння та посилювати безпеку Європи", - підсумував Шмигаль.

Як повідомлялось, Схоофа у понеділок перебував з візитом у Києві, під час якого провів зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко.

Це вже другий візит Схоофа до Києва з моменту його призначення на посаду прем'єра у липні 2025.

 

