Словаччина надасть Україні 14-й пакет підтримки - міністр оборони

Віцепрем'єр-міністр - міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк повідомив про підготовку нового пакету підтримки України, що передбачає надання інженерної та протимінної допомоги.

"Я з великим задоволенням повідомляю, що разом із міністром Шмигалем ми щойно підписали меморандум щодо 14-го пакету підтримки, який передбачає надання Словаччиною інженерної та протимінної допомоги Україні", - сказав Калиняк під час вступного слова на третьому Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC3) у понеділок.

Крім того, міністр підкреслив, що сьогодні перебуває в Києві, щоб разом із українським колегою Денисом Шмигалем визначити можливі проєкти для розширення "нашої вже досить всебічної оборонної співпраці".

За словами міністра оборони, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Словаччина в 15 разів збільшили потужності з виробництва артилерійських боєприпасів.

"Крім того, ми втричі збільшили виробництво систем непрямого вогню. Я дуже щасливий і радий бачити тут своїх шановних колег з Данії та спільний проєкт з постачання 16 повністю автоматичних гаубиць Zuzana ми щойно завершили, за кілька тижнів", - наголосив Калиняк.

Окремо він зазначив, що озвучена на форумі президентом Володимиром Зеленським інформація щодо здатності України виготовляти 40 од. САУ "Богдана" на місяць – "це галактична цифра".

"Те, як покращується українська промисловість, дійсно вражає", - додав він.

Калиняк також повідомиав, що під час нещодавньої зустрічі словацького прем’єр-міністра Роберта Фіцо з президентом України Зеленським оборонна співпраця була визначена як одна з головних тем майбутньої четвертої спільної міжурядової сесії.

Як повідомлялося, Словаччина надала Україні 13 пакетів військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.

У листопаді 2023 року уряд Фіцо відхилив 14-й пакет на EUR40,3 млн, обмеживши подальшу пряму військову допомогу гуманітарною та не летальною (наприклад, розмінуванням).