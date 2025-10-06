Інтерфакс-Україна
13:35 06.10.2025

Зеленський: Потенціал України у виробництві тільки дронів і ракет у 2026 р. буде вже $35 млрд

Потенціал України у виробництві тільки дронів і ракет у наступному році буде вже 35 мільярдів доларів, повідомив президент України, відкриваючи Міжнародний форум оборонних індустрій у Києві.

"Наш потенціал у виробництві тільки дронів і ракет у наступному році буде вже 35 мільярдів доларів. Попри удари, попри об’єктивну складність самого цього завдання розбудови оборонної промисловості, – а зброя – це продукт технологічний і непростий у розробці, виробництві та впровадженні – попри всі складнощі українці створюють свій національний оборонний продукт, що за частиною параметрів уже випереджає багатьох інших у світі", - сказав він.

Зеленський також зазначив, що Україна змогла рекордно швидко та якісно налагодити виробництво вітчизняної артилерії – тільки САУ "Богдана" Україна виробляє вже 40 на місяць. "Це серйозний результат. Дякуємо виробникам. Плюс наше виробництво снарядів: торік ми виготовили й поставили на фронт 2,4 млн мінометних та артилерійських боєприпасів різного калібру", - наголосив президент.

