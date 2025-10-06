Інтерфакс-Україна
13:12 06.10.2025

У наступні дві доби в Україні дощитиме, на заході та півночі місцями туман

У вівторок, 7 жовтня, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Миколаївській областях помірні, на Одещині значні дощі, на решті території без істотних опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі та вранці у західних і північних областях місцями туман.

Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13°С, у західних і північних областях 4-9°С тепла. Вдень 11-16°С, на сході та південному сході країни 16-21°С.

На високогір’ї Карпат невеликий дощ, вночі з мокрим снігом; температура вночі 0-5°С тепла, вдень 3-8°С тепла.

В Києві без істотних опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8°С тепла, вдень 13-15°С.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 7 жовтня в Києві була зафіксована в 1966 році і склала 26,3°С, найнижча вночі – 4,2°С морозу в 1939 році.

В середу, 8 жовтня, в Україні, крім крайнього заходу та сходу, помірні, на Одещині значні дощі.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вночі та вранці у південній та південно-східній частинах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 8-13°С, у південно-східній частині до 16°С, у західних областях 4-9°С тепла. Вдень 11-16°С, на сході та південному сході країни 16-21°С.

В Києві дощі, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°С, вдень 11-13°С.

Теги: #прогноз_погоди

