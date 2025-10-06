Інтерфакс-Україна
Події
11:47 06.10.2025

КМІС: 51% вважають, що політичні переслідування опозиції є доволі чи дуже поширені

4 хв читати
КМІС: 51% вважають, що політичні переслідування опозиції є доволі чи дуже поширені

Більшість опитаних українців – 60% – вважають, що накладення санкцій, зокрема, проти Петра Порошенка є спробою відволікти увагу від складної ситуації на фронті або спробою нейтралізувати опозицію напередодні переговорів з Росією та ймовірних виборів; 51% вважають, що політичні переслідування опозиції є доволі чи дуже поширені. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 19-28 вересня.

Як зазначається у пресрелізі КМІС на сайті у понеділок, на тему санкцій, які було введено 12 лютого 2025 року згідно з рішенням СНБО "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", і під дію яких потрапив Порошенко, проводилося 3 опитування. В опитуваннях 14-24 лютого і 15-17 травня 2025 року ставилися запитання, як українці ставляться до цього. Респондентам надавали три варіанти відповідей і вони могли обрати одну або декілька відповідей. У вересні 2025 року знову поставили такі запитання.

"Загалом, більшість респондентів – 60% (у травні – 56%) – обрали або варіант "спроба відволікти увагу від складної ситуації на фронті" (серед усіх респондентів 35% обрали його), або варіант "спроба нейтралізувати опозицію напередодні переговорів з Росією та ймовірних виборів" (34% серед усіх респондентів)", - фіксують соціологи.

Водночас вважають, що ці санкції є спробою правоохоронних органів дійсно покарати винних – 33% (у травні 2025 року було 34%). Решта 11% не змогли визначилися зі своєю думкою.

Зокрема серед тих, хто довіряє президенту Володимиру Зеленському, 45%обрали або варіант "спроба відволікти увагу від складної ситуації на фронті", або варіант "спроба нейтралізувати опозицію напередодні переговорів з Росією та ймовірних виборів" (проти 43%, які вважають, що це спроба правоохоронних органів покарати винних).

Серед тих, хто йому не довіряє, 79% обрали або варіант "спроба відволікти увагу від складної ситуації на фронті", або варіант "спроба нейтралізувати опозицію напередодні переговорів з Росією та ймовірних виборів" (проти 15%, які вважають, що це спроба правоохоронних органів покарати винних)

Крім цього КМІС у вересневому опитуванні поцікавився у респондентів, наскільки, на їх думку, в Україні зараз поширені випадки політично вмотивованого переслідування опозиції. Виявилося, що 51% українців вважають, що політичні переслідування опозиції є доволі чи дуже поширені (з них 20% вважають дуже поширеними такі випадки, а 31% вважають їх доволі поширеними). Вважають, що такі випадки не дуже поширені або практично відсутні – 37%. Решта 11% не змогли відповіти на запитання.

Серед тих, хто не довіряє президенту Зеленському, 70% вважають доволі чи дуже поширеною практикою політичне вмотивоване переслідування опозиції (з них 43% вважають, що така практика дуже поширена). Водночас серед тих, хто довіряє президенту, також досить багато хто говорить про поширеність такої практики – 37%.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, коментуючи результати опитування, зазначив, що недопущення політично вмотивовано переслідування представників опозиції є необхідною умовою для подальшого розвитку України як "повноцінно функціонуючої демократії". "У разі ж якщо є об’єктивні підстави для розслідування діяльності окремих представників опозиції (наприклад, причетність до корупційних дій або до антиукраїнської діяльності), - зазначає він, - має бути прозора комунікація з надійними доказами злочинних дій (що би переконало громадськість, що немає політичної складової в розслідуванні)".

"Крім демократичного розвитку, конструктивна взаємодія влади і опозиції є необхідністю для досягнення успіху у війні. Внутрішні чвари ослаблюють Україну та полегшують роботу для російського ворога (який залюбки використає будь-яку лінію напруження в суспільстві, наприклад, між владою і опозицією, для "сприяння" розколу). Об’єднані ж зусилля зроблять Україну сильнішою та ще більше неприступною для ворога", - наголосив соціолог.

КМІС 19-28 вересня 2025 року провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус", до якого на замовлення громадської організації Центр стратегічних комунікацій "Форум" були додані запитання про санкції проти П. Порошенка і про поширеність політично вмотивованого переслідування опозиції. Метод – телефонні інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія). Вибірка - 029 респондентів. Опитували дорослих (у віці 18 років і старше) громадян України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%. За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.

Теги: #опитування #кміс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:44 03.10.2025
Майже три чверті українців вірять у перемогу України у війні з РФ, 59% - у військову

Майже три чверті українців вірять у перемогу України у війні з РФ, 59% - у військову

15:51 03.10.2025
Більшість українців вважає, що за час війни рівень корупції зріс, – опитування КМІС

Більшість українців вважає, що за час війни рівень корупції зріс, – опитування КМІС

10:45 01.10.2025
КМІС: 81% опитаних українців вважають, що Україна не зробила достатньо для підготовки до вторгнення РФ

КМІС: 81% опитаних українців вважають, що Україна не зробила достатньо для підготовки до вторгнення РФ

15:26 25.09.2025
Соцопитування "Рейтингу": У довірі до державних інституцій лідирує Нацгвардія, серед міжнародних партнерів – ЄС

Соцопитування "Рейтингу": У довірі до державних інституцій лідирує Нацгвардія, серед міжнародних партнерів – ЄС

15:21 22.09.2025
Більше третини роботодавців фіксують звільнення чоловіків 18-22 років після дозволу на виїзд - опитування

Більше третини роботодавців фіксують звільнення чоловіків 18-22 років після дозволу на виїзд - опитування

13:49 22.09.2025
Кожен дев'ятий українець хоче виїхати за кордон на постійно, серед молоді майже кожен п'ятий – опитування Rating

Кожен дев'ятий українець хоче виїхати за кордон на постійно, серед молоді майже кожен п'ятий – опитування Rating

13:19 22.09.2025
Понад 80% українців донатили на ЗСУ цьогоріч - опитування Rating

Понад 80% українців донатили на ЗСУ цьогоріч - опитування Rating

12:47 22.09.2025
Українці вважають перемогу у війні важливішою за родину та власне здоров'я – опитування Rating

Українці вважають перемогу у війні важливішою за родину та власне здоров'я – опитування Rating

10:16 22.09.2025
Кожен п'ятий киянин вважає, що місто має покращити систему збору дощової води та каналізацію

Кожен п'ятий киянин вважає, що місто має покращити систему збору дощової води та каналізацію

16:07 16.09.2025
Три чверті українців вірять у перемогу за належного постачання зброї та санкцій проти РФ – соцопитування

Три чверті українців вірять у перемогу за належного постачання зброї та санкцій проти РФ – соцопитування

ВАЖЛИВЕ

Ворог атакував 116 БпЛА, збито 83, зафіксовано влучання 30 ударних безпілотників

Генштаб зафіксував впродовж доби 231 бойове зіткнення

Сили безпілотних систем уразили за добу 834 ворожі цілі

Світ має зупинити постачання критичних компонентів до Росії – Зеленський

Зеленський: Росія відверто намагається знищити українську цивільну інфраструктуру перед зимою

ОСТАННЄ

Кличко: в цьому році районним адміністраціям столиці виділено 4 млрд грн на укриття, виконано менше третини робіт

"Харківобленерго" відновило електропостачання у Лозівському та Чугуївському районах після обстрілів

В Сумах в результаті обстрілу загорівся дах перинатального центру

Касьянов заявив про тиск командування на членів розформованого підрозділу

Премʼєр-міністр Нідерландів прибув до Києва

Росія продовжує отримувати компоненти для виготовлення зброї, це треба припиняти – Зеленський

Проєкт "Хочу жить" оприлюднив російську статистику втрат: за 8 місяців РФ втратила 281550 осіб

Внаслідок атак РФ є знеструмлення у кількох регіонах – "Укренерго"

В Чернігівській області діють графіки погодинних відключень е/е

Раду коаліції з прем'єркою перенесли на інший день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА