Інтерфакс-Україна
Події
22:08 05.10.2025

Сили оборони відбили з початку доби 192 ворожі атаки - Генштаб

1 хв читати

З початку доби відбулося 192 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 неділі.

"Сьогодні російські війська завдали масованого ракетно–авіаційного удару 53 ракетами та 40 авіаційних ударів, скинувши 77 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 1862 дрони-камікадзе та здійснили 2983 обстріли позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 39 штурмових та наступальних дій. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/29876

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:16 05.10.2025
Окупанти втратили 126 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 126 осіб на покровському напрямку - Генштаб

16:20 04.10.2025
Фон дер Ляєн шокована готовністю РФ нападати на мирних жителів в Україні

Фон дер Ляєн шокована готовністю РФ нападати на мирних жителів в Україні

15:12 04.10.2025
Сил оборони вночі завдали удару по НПЗ в Ленінградській області РФ, РЛС в Курській і командному пункту на ТОТ

Сил оборони вночі завдали удару по НПЗ в Ленінградській області РФ, РЛС в Курській і командному пункту на ТОТ

04:16 04.10.2025
Окупанти втратили 124 особи на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 124 особи на покровському напрямку - Генштаб

03:12 04.10.2025
Сили оборони відбили з початку доби 147 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 147 ворожих атак - Генштаб

23:55 03.10.2025
Сили оборони зачистили Соснівку, Хороше, Новоселівку та Січневе на Дніпропетровщині - DeepState

Сили оборони зачистили Соснівку, Хороше, Новоселівку та Січневе на Дніпропетровщині - DeepState

21:22 03.10.2025
Макрон висловив співчуття через загибель французького фотожурналіста Антоні Лаллікана, що загинув внаслідок удару ворожого дрона

Макрон висловив співчуття через загибель французького фотожурналіста Антоні Лаллікана, що загинув внаслідок удару ворожого дрона

20:08 03.10.2025
Французький журналіст-фотограф Лаллікан загинув внаслідок удару ворожого дрона під Дружківкою

Французький журналіст-фотограф Лаллікан загинув внаслідок удару ворожого дрона під Дружківкою

13:53 03.10.2025
Завдяки дронам-перехоплювачам над Покровськом знешкоджено ворожих "Шахедів" на 50% більше, ніж у серпні - 7 корпус ДШВ

Завдяки дронам-перехоплювачам над Покровськом знешкоджено ворожих "Шахедів" на 50% більше, ніж у серпні - 7 корпус ДШВ

12:58 03.10.2025
Команда Порталу послуг Києва оцифровує соціальні послуги для тих, чиє житло пошкоджене або зруйноване війною

Команда Порталу послуг Києва оцифровує соціальні послуги для тих, чиє житло пошкоджене або зруйноване війною

ВАЖЛИВЕ

Світ має зупинити постачання критичних компонентів до Росії – Зеленський

Зеленський: Росія відверто намагається знищити українську цивільну інфраструктуру перед зимою

Атака РФ на Львівщину цієї ночі була наймасштабнішою з початку повномасштабного вторгнення – глава ОВА

Росія в ніч на неділю завдала удару 496 дронами та 53 ракетами – Повітряні сили

Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку на газову інфраструктуру – "Нафтогаз України"

ОСТАННЄ

Ворожі БпЛА атакували Харків та передмістя, даних щодо постраждалих немає - ОВА

Ворожий обстріл знищив відділення "Нової пошти" на Донеччині – компанія

Харків під атакою ворожих БпЛА

Климпуш-Цинцадзе: у парламенті Чехії може бути сформована коаліція меншості з проєвропейською орієнтацією

США закликали бойкотувати Кубу в ООН через кубинців, які воюють на боці РФ проти України

Пасажиропотік за тиждень скоротився ще на 5,2%

Двоє загиблих та одна людина постраждала внаслідок атаки ворожих БпЛА у Харківській області - прокуратура

УЧХ працює на місцях ліквідації наслідків ударів РФ по Львівщині

Постачання електроенергії, перерване внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя в ніч на неділю, відновлено

Електропостачання відновлено в 162 н.п. Одеської області, знеструмлених через негоду

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА