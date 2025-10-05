Сили оборони відбили з початку доби 192 ворожі атаки - Генштаб

З початку доби відбулося 192 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 неділі.

"Сьогодні російські війська завдали масованого ракетно–авіаційного удару 53 ракетами та 40 авіаційних ударів, скинувши 77 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 1862 дрони-камікадзе та здійснили 2983 обстріли позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 39 штурмових та наступальних дій.

