Інтерфакс-Україна
Події
15:53 05.10.2025

Свириденко на Сумщині: ведуться роботи з відновлення подачі електрики після російських обстрілів

1 хв читати
Свириденко на Сумщині: ведуться роботи з відновлення подачі електрики після російських обстрілів
Фото: https://t.me/svyrydenkoy/

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко провела виїзну нараду для координації дій Міненерго, Мінрозвитку, ДСНС, НКРЕКП, ОГТСУ, Нафтогазу та Сумської ОВА.

"Задача – якомога швидше заживити громади після російських атак. Координація і контроль процесу покладені на Міністерство енергетики. Світло та газ. Забезпечуємо все необхідне обладнання з резервів для швидкої заміни пошкодженої інфраструктури та підключення домівок людей. Звʼязок. Мінцифри працює з мобільними операторами для налагодження мережі. Очікуємо оновлень в найближчі години", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Вона наголосила, що пункти незламності розгорнуті і працюють.

Крім того, у ході поїздки на Сумщину прем’єр оглянула місце вчорашнього удару по пасажирському потягу в Шостці.

"Руйнування вже ліквідовують. Дякую залізничникам за їхню і стійкість. Команда Укрзалізниці оновлює маршрути руху для уникнення небезпечних прифронтових районів", - наголосила Свириденко.

Теги: #свириденко #виїзні_засідання #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:47 04.10.2025
Окупанти завдали удару по вокзалу у Шостці, близько 30 пасажирів поїзда "Київ-Шостка" поранені

Окупанти завдали удару по вокзалу у Шостці, близько 30 пасажирів поїзда "Київ-Шостка" поранені

10:58 04.10.2025
Відповідальні за прифронтові області заступники голів будуть у всіх міністерствах і 4 відомствах – прем'єр

Відповідальні за прифронтові області заступники голів будуть у всіх міністерствах і 4 відомствах – прем'єр

08:30 04.10.2025
У результаті ворожих атак минулої доби на Сумщині поранено восьмеро цивільних, серед них 8-річна дівчинка

У результаті ворожих атак минулої доби на Сумщині поранено восьмеро цивільних, серед них 8-річна дівчинка

21:36 03.10.2025
79-річний чоловік, поранений під час російської атаки на Сумщині, помер у лікарні

79-річний чоловік, поранений під час російської атаки на Сумщині, помер у лікарні

10:22 03.10.2025
Шосткинський та Конотопський (частково) райони на Сумщині залишаються знеструмленими після обстрілів – "Сумиобленерго"

Шосткинський та Конотопський (частково) райони на Сумщині залишаються знеструмленими після обстрілів – "Сумиобленерго"

12:25 02.10.2025
"Укрзалізниця" відновила рух поїздів у Сумській області, проте є затримки деяких потягів на 3 години

"Укрзалізниця" відновила рух поїздів у Сумській області, проте є затримки деяких потягів на 3 години

18:37 01.10.2025
Уряд готовий оперативно виділити кошти з резервного фонду на подолання наслідків негоди в Одесі - Свириденко

Уряд готовий оперативно виділити кошти з резервного фонду на подолання наслідків негоди в Одесі - Свириденко

16:16 01.10.2025
Свириденко закликала ЄК пришвидшити підготовку техдокументів по переговорному процесу про вступ України в ЄС

Свириденко закликала ЄК пришвидшити підготовку техдокументів по переговорному процесу про вступ України в ЄС

08:56 01.10.2025
Троє цивільних поранені внаслідок обстрілів на Сумщині

Троє цивільних поранені внаслідок обстрілів на Сумщині

09:22 30.09.2025
Чайний бізнес з Дніпра Teahouse отримає грант на відновлення обладнання після атаки РФ - Свириденко

Чайний бізнес з Дніпра Teahouse отримає грант на відновлення обладнання після атаки РФ - Свириденко

ВАЖЛИВЕ

Атака РФ на Львівщину цієї ночі була наймасштабнішою з початку повномасштабного вторгнення – глава ОВА

Росія в ніч на неділю завдала удару 496 дронами та 53 ракетами – Повітряні сили

Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку на газову інфраструктуру – "Нафтогаз України"

Зеленський про комбіновану атаку РФ: Потрібно більше засобів ППО

До чотирьох зросла кількість жертв на Львівщині, ще четверо постраждали - ДСНС

ОСТАННЄ

Вчителям з вересня нараховують доплату 2 тис. грн на місяць, ближче до фронту – 4 тис. грн

Атака РФ на Львівщину цієї ночі була наймасштабнішою з початку повномасштабного вторгнення – глава ОВА

Росія в ніч на неділю завдала удару 496 дронами та 53 ракетами – Повітряні сили

Технічний збій на митниці Польщі у неділю ускладнив рух вантажного транспорту через кордон

Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку на газову інфраструктуру – "Нафтогаз України"

"Укренерго" називає фейком інформацію про нібито очікувані екстрені відключення електроенергії по всій Україні

В Україні в наступні дві доби невеликі дощі, вранці місцями туман

Кількість постраждалих на Львівщині зросла до 6-ти – поліція

В Івано-Франківській області в результаті обстрілу є постраждалий

Зеленський про комбіновану атаку РФ: Потрібно більше засобів ППО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА