Свириденко на Сумщині: ведуться роботи з відновлення подачі електрики після російських обстрілів

Фото: https://t.me/svyrydenkoy/

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко провела виїзну нараду для координації дій Міненерго, Мінрозвитку, ДСНС, НКРЕКП, ОГТСУ, Нафтогазу та Сумської ОВА.

"Задача – якомога швидше заживити громади після російських атак. Координація і контроль процесу покладені на Міністерство енергетики. Світло та газ. Забезпечуємо все необхідне обладнання з резервів для швидкої заміни пошкодженої інфраструктури та підключення домівок людей. Звʼязок. Мінцифри працює з мобільними операторами для налагодження мережі. Очікуємо оновлень в найближчі години", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Вона наголосила, що пункти незламності розгорнуті і працюють.

Крім того, у ході поїздки на Сумщину прем’єр оглянула місце вчорашнього удару по пасажирському потягу в Шостці.

"Руйнування вже ліквідовують. Дякую залізничникам за їхню і стійкість. Команда Укрзалізниці оновлює маршрути руху для уникнення небезпечних прифронтових районів", - наголосила Свириденко.