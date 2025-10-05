Водія, який побив велосипедиста у Києві, взяли під варту

Водієві Mercedes Олександру Хілику, який до втрати свідомості побив велосипедиста у Подільському районі Києва, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 30 днів, повідомила Київська міська прокуратура.

Як уточнила Київська міська прокуратура, термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою – до 31 жовтня 2025 року.

Зазначається, що 3 жовтня затриманому повідомили про підозру за ч.3 ст. 135 КК України, а саме у завідомому залишенні без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані.

Старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні є керівник Подільської окружної прокуратури міста Києва Дмитро Кутовий.

Раніше дії водія кваліфікували як умисне завдання велосипедисту тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Джерело: https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/pfbid0LxccpofUiEQ1oAomMn9JeHg8XcDfaUFFCYvKwQWmCnBsKMtmbt2C4UTzVk8dmdyWl