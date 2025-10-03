Інтерфакс-Україна
Події
15:07 03.10.2025

Свириденко: РФ здійснила найбільшу з початку вторгнення атаку на газовидобувну інфраструктуру на Харківщині та Полтавщині

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявляє, що в ніч на п’ятницю РФ здійснила найбільшу з початку повномасштабного вторгнення масовану атаку на газовидобувну інфраструктуру Харківської та Полтавської області.

"Цієї ночі ворог здійснив найбільшу з початку повномасштабного вторгнення масовану атаку на газовидобувну інфраструктуру на Харківщині та Полтавщині. 35 ракет, включно з балістичними, 60 дронів. Ключове — люди всі живі", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Вона зазначила, що Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) разом з працівниками Групи "Нафтогаз" працюють для ліквідації наслідків обстрілів, оцінюють руйнування.

"Росіяни тероризують цивільне населення і намагаються зірвати опалювальний сезон. Дякую всій команді "Нафтогазу" за сміливість, постійну роботу — навіть в найскладніших умовах загроз з боку ворога", - додала вона.

