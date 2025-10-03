Інтерфакс-Україна
Події
14:08 03.10.2025

Далекобійні дрони СБУ уразили один із провідних НПЗ РФ — "Орськнафтооргсинтез"

Фото: Exilenova+

Ударні далекобійні дрони ЦСО "А" СБУ вразили ціль на відстані 1400 км: нанесено удари по одному з провідних НПЗ РФ — "Орськнафтооргсинтез", повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в СБУ.

"Ударні далекобійні безпілотники ЦСО "А" СБУ вчергове вразили ціль на відстані 1400 км — цього разу у населеному пункті з промовистою назвою Орськ. "Бавовна" палала на нафтопереробному заводі "Орськнафтооргсинтез" в Оренбурзькій області рф", - поінформував співрозмовник агентства в п’ятницю.

За його словами, на цьому НПЗ працюють чотири установки первинної переробки нафти, його потужність — 6,6 млн тонн нафти на рік.

Джерело уточнило, що цей завод випускає близько 30 видів різної продукції: автобензини, дизельне паливо, масла, авіакеросин, бітум, мазут.

"На відео видно, як після прильотів безпілотників ЦСО "А" СБУ над НПЗ підіймаються стовпи чорного диму. На заводі оголосили евакуацію, а місцева влада Орська закликала не піддаватися паніці", - додало джерело в СБУ.

"СБУ продовжує завдавати серйозних збитків російській економіці, відпрацьовуючи по об’єктах нафтогазової промисловості рф. Зменшення нафтодоларових надходжень до бюджету напряму впливає на здатність агресора продовжувати війну проти України. Майже 40% потужностей російських НПЗ вже простоюють. Працюватимемо й надалі над тим, щоб збільшити цю цифру", — резюмував співрозмовник агентства.

