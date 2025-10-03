Пара з Миколаєва "полювала" для ворога за секретними розробками оборонної промисловості - СБУ

Фото: https://t.me/SBUkr

Контррозвідка Служби безпеки України у взаємодії з міністром оборони запобігла агентурному проникненню РФ на один з провідних оборонних заводів на півдні держави, повідомляє СБУ.

"За результатами спецоперації у Миколаєві затримано агентку рф, яка намагалась добути для рашистів місця розосередження оборонного підприємства на території регіону", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в п'ятницю.

За її інформацією, до вчинення злочину жінка залучила свого співмешканця – співробітника підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК) України.

"Спочатку ворог завербував жінку. Знаючи, що підконтрольна їй фірма співпрацює із оборонним заводом у Миколаєві, рашисти доручили їй збирати інформацію про місцезнаходження об’єктів ОПК та види оборонних замовлень у південному регіоні", - зазначається в повідомленні.

В СБУ уточнюють, що для виконання ворожого завдання жінка використовувала свого співмешканця, який працював у відділі матеріально-технічного постачання оборонного заводу та взаємодіяв з компанією фігурантки.

СБУ викрила агентурну пару ще на початку їхньої співпраці з ворогом.

"Встановлено, що чоловік передав жінці відомості про стан виконання державних замовлень та місця зосередження виробничих цехів підприємства", - наголошують в спецслужбі.

Утім, згідно з повідомленням, агентка не встигла "прозвітувати" окупантам, оскільки на цьому етапі її затримала СБУ.

Під час обшуку у фігурантки вилучили смартфон із доказами її контактів зі "зв’язковим" – Сергієм Лебедєвим (відомим під псевдонімом "Лохматий"), який у Донецьку працює на ФСБ та воєнну розвідку РФ.

Слідчі СБУ повідомили агентам про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 1 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу її спільнику.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.