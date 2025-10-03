Інтерфакс-Україна
Події
10:20 03.10.2025

Пара з Миколаєва "полювала" для ворога за секретними розробками оборонної промисловості - СБУ

2 хв читати
Пара з Миколаєва "полювала" для ворога за секретними розробками оборонної промисловості - СБУ
Фото: https://t.me/SBUkr

Контррозвідка Служби безпеки України у взаємодії з міністром оборони запобігла агентурному проникненню РФ на один з провідних оборонних заводів на півдні держави, повідомляє СБУ.

"За результатами спецоперації у Миколаєві затримано агентку рф, яка намагалась добути для рашистів місця розосередження оборонного підприємства на території регіону", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в п'ятницю.

За її інформацією, до вчинення злочину жінка залучила свого співмешканця – співробітника підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК) України.

"Спочатку ворог завербував жінку. Знаючи, що підконтрольна їй фірма співпрацює із оборонним заводом у Миколаєві, рашисти доручили їй збирати інформацію про місцезнаходження об’єктів ОПК та види оборонних замовлень у південному регіоні", - зазначається в повідомленні.

В СБУ уточнюють, що для виконання ворожого завдання жінка використовувала свого співмешканця, який працював у відділі матеріально-технічного постачання оборонного заводу та взаємодіяв з компанією фігурантки.

СБУ викрила агентурну пару ще на початку їхньої співпраці з ворогом.

"Встановлено, що чоловік передав жінці відомості про стан виконання державних замовлень та місця зосередження виробничих цехів підприємства", - наголошують в спецслужбі.

Утім, згідно з повідомленням, агентка не встигла "прозвітувати" окупантам, оскільки на цьому етапі її затримала СБУ.

Під час обшуку у фігурантки вилучили смартфон із доказами її контактів зі "зв’язковим" – Сергієм Лебедєвим (відомим під псевдонімом "Лохматий"), який у Донецьку працює на ФСБ та воєнну розвідку РФ.

Слідчі СБУ повідомили агентам про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 1 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу її спільнику.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Теги: #миколаїв #сбу #затримання #агент_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:57 03.10.2025
В Києві затримали двох учасників угруповання, яке продавало психотропні речовини під виглядом препаратів для схуднення

В Києві затримали двох учасників угруповання, яке продавало психотропні речовини під виглядом препаратів для схуднення

10:26 03.10.2025
В Одесі поліція викрила транснаціональну шахрайську мережу з фіктивними інвестиціями

В Одесі поліція викрила транснаціональну шахрайську мережу з фіктивними інвестиціями

10:56 02.10.2025
Російський агент затриманий у Польщі: готував теракти в Лодзі, а також в Литві та Німеччині – ЗМІ

Російський агент затриманий у Польщі: готував теракти в Лодзі, а також в Литві та Німеччині – ЗМІ

16:43 01.10.2025
СБУ повідомила про ліквідацію 11 нових схем ухилення від мобілізації в різних областях

СБУ повідомила про ліквідацію 11 нових схем ухилення від мобілізації в різних областях

14:50 01.10.2025
СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу, що командував підривом Каховської ГЕС

СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу, що командував підривом Каховської ГЕС

10:12 30.09.2025
СБУ та Нацполіція викрили посадовця МЗС України, який "легалізовував" росіян в країнах ЄС

СБУ та Нацполіція викрили посадовця МЗС України, який "легалізовував" росіян в країнах ЄС

16:38 29.09.2025
Уродженець Херсонщини, який здавав окупантам позиції Сил оборони біля району Курської операції, отримав 15 років тюрми

Уродженець Херсонщини, який здавав окупантам позиції Сил оборони біля району Курської операції, отримав 15 років тюрми

10:18 29.09.2025
Різноробочий з Хмельниччини наводив ворожі атаки по військових заводах

Різноробочий з Хмельниччини наводив ворожі атаки по військових заводах

22:05 28.09.2025
У Молдові заявили про затримання трьох осіб з піротехнікою, які готували заворушення

У Молдові заявили про затримання трьох осіб з піротехнікою, які готували заворушення

10:26 26.09.2025
На Одещині доцентка університету коригувала ворожі удари і вербувала військових

На Одещині доцентка університету коригувала ворожі удари і вербувала військових

ВАЖЛИВЕ

Енергетична інфраструктура Полтавської області постраждала внаслідок російських ударів крилатими ракетами та БпЛА

Електропостачання відновлено у Конотопському та Шосткинському районах повністю, у Славутичі - на об'єктах критичної інфраструктури

Прем’єр-міністр Данії за результатами Європейської політспільноти: ми підтверджуємо непохитну підтримку Україні

Фредеріксен різко відповіла на пропозицію Орбана запропонувати Україні не членство, а партнерство: Я не дозволю одній країні вирішувати майбутнє ЄС

Зеленський: Після моєї зустрічі з Трампом, можливо, ми будемо мати щось більше

ОСТАННЄ

Обмеження споживання е/е діють в окремих областях у п'ятницю – Міненерго

Повідомлено про підозру 12 посадовцям комунальних підприємств Києва за розтрату майже 73 млн грн - прокуратура

Усі АЗК "Укрнафти" у разі вимкнення е/е продовжують працювати, 360 з них – у режимі пунктів незламності

У Полтаві через атаку РФ зазнав пошкоджень Свято-Миколаївський храм ПЦУ, збудований у 1774р.

Затверджено Державну цільову програму енергетичної модернізації підприємств теплопостачання до 2030р

Судитимуть експосадовця відомчої лікарні м.Дніпро, який вимагав хабар у пораненого бійця - ДБР

На Харківщині від атаки БпЛА загинуло 13 тис. свиней

Внаслідок ударів РФ є знеструмлені споживачі у кількох регіонах, найскладніша ситуація на Сумщині і Чернігівщині – "Укренерго"

У Львові судитимуть лікарів, які ставили фіктивні діагнози ухилянтам

"Метінвест" через війну скоротив річний дохід з $10-12 млрд до $5-6 млрд, залишаючись прибутковою компанією – CEO

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА