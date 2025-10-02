Інтерфакс-Україна
Події
17:54 02.10.2025

Зеленський і Алієв обговорили дипломатичні зусилля задля миру в Україні

1 хв читати
Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту Європейської політичної спільноти зустрівся з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, подякував "за принципову і послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України".

"Ми говорили про дипломатичні зусилля задля справедливого миру в Україні, про енергетичне та потенційне оборонне партнерство. Узгодили подальші контакти. Вдячний за підтримку Азербайджану", - написав Зеленський у телеграм-каналі за підсумками зустрічі у четвер.

Як зазначається на сайті президента України, Зеленський привітав Ільхама Алієва та весь азербайджанський народ із домовленостями з Вірменією щодо миру, досягнутими за участю президента США Дональда Трампа.

Президент України також подякував Азербайджану за допомогу в підтримці енергосистеми. Сторони відзначили, що однаково зацікавлені в продовженні партнерства у цій галузі.

Теги: #алієв #зеленський

