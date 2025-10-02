Інтерфакс-Україна
Події
17:50 02.10.2025

"ДТЕК" у вересні повернув електропостачання понад 424 тис. абонентів у чотирьох областях та Києві після обстрілів

Фото: https://www.dtek-krem.com.ua/

Минулого місяця фахівцям операторів системи розподілу "ДТЕК Мережі" вдалося повністю чи частково повернути світло жителям 1061 населеного пункту та відновити електропостачання для понад 424 тисяч домівок українців, знеструмлених через обстріли у чотирьох областях та столиці.

"Зокрема, на Дніпропетровщині у вересні енергетикам вдалося повернути світло у домівки 185,7 тис. родин місцевих мешканців. Регіон вже постійно страждає від ракетних атак та ворожих обстрілів, особливо його південь, наближений до фронту", - повідомив операційний холдинг у пресрелізі у четвер.

Своєю чергою, у Донецькій області в перший місяць осені вдалося повернути електрику у 164,4 тис. осель місцевих жителів. Область залишається ареною найважчих боїв, і хоча відновлювати електропостачання тут стає все важче та небезпечніше, енергетики продовжують працювати, щойно дозволяють ситуація та військові.

Водночас на Одещині фахівці енергокомпанії відновили електропостачання 60,4 тис. родин, чиї домівки знеструмлювалися через ворожі атаки, а на Київщині та в Києві – 11,3 тис. мешканців Київщини та 2,4 тис. родин жителів Києва, які також були знеструмлені внаслідок обстрілів.

"Тільки з початку цього року ми відновили роботу 202 підстанцій, трансформаторних і розподільчих пунктів та понад 4,5 тис. кілометрів електроліній, пошкоджених внаслідок бойових дій. Фахівці ОСР "ДТЕК Мережі" готові до опалювального сезону й ворожого підступу", – зазначила генеральна директорка "ДТЕК Мережі" Аліна Бондаренко.

Як повідомлялося, "ДТЕК" у серпні відновив електропостачання для понад 1 млн абонентів у чотирьох областях.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес з розподілу електроенергії та експлуатації електромереж в Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР компанії обслуговують 5,1 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.

Теги: #київ #дтек

