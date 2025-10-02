Інтерфакс-Україна
14:45 02.10.2025

Зеленський обговорив з канцлером Німеччини постачання Patriot, PURL та гарантії безпеки

Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом на полях саміту Європейської політичної спільноти в Копенгаґені в четвер та обговорив з ним питання підтримки України та гарантій безпеки.

"Обговорили посилення української ППО, зокрема постачання систем Patriot і ракет до них, реалізацію ініціативи PURL, використання заморожених російських активів на захист та відновлення України, роботу над гарантіями безпеки", - написав Зеленський в Телеграм в четвер за підсумками зустрічі.

На сайті президента повідомляється, що Зеленський подякував Німеччині за фінансування третього пакета допомоги в рамках PURL на суму $500 млн. Також Зеленський і Мерц обговорили нові фінансові інструменти підтримки нашої країни.

"Особлива увага – подальшій роботі над гарантіями безпеки та напрацюванню конкретних внесків кожної держави в межах коаліції охочих. Крім того, лідери скоординували подальші контакти для підготовки міжурядових консультацій", - йдеться в повідомленні.

