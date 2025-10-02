ППО збила 53 із 86 ворожих цілей, зафіксовано влучання 31 дрона

Українська протиповітряна оборона збила 53 ворожі цілі з-поміж 86-ти, зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 6 локаціях, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 53 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни", - сказано в повідомленні.

Загалом у ніч на 2 жовтня противник атакував 86-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, Міллерово.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 6 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" - попередили в командуванні.