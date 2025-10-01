На Одещині 2 жовтня оголошено Днем жалоби

День жалоби оголошено в Одесі 2 жовтня у зв’язку з трагічною загибеллю дев'ятьох людей через негоду, серед яких ціла родина, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Завтра, 2 жовтня, на території Одеської області оголошено день жалоби у зв’язку з трагічною загибеллю в Одесі девʼятьох людей через негоду. Підписав відповідне розпорядження. Серед тих, хто загинув - п’ятеро членів однієї родини, у тому числі дитина. Це невимовний біль для всієї Одещини і наша спільна втрата ", - написав Кіпер у телеграмі у середу.

За його словами, завтра у День жалоби на будівлях органів влади, підприємств, установ та організацій області будуть приспущені Державні прапори України, а розважальні заходи обмежені.

"Висловлюю глибокі співчуття родинам і близьким загиблих", - додав Кіпер.

Як повідомлялось, в Одесі за сім годин випала майже двомісячна норма опадів. Негода призвела до загибелі дев’яти людей, серед яких - одна дитина.

Всього врятовано 362 особи та евакуйовано 227 транспортних засобів. До робіт залучено 255 рятувальників та 68 од. техніки. Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають.