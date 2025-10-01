Інтерфакс-Україна
Події
12:32 01.10.2025

Зеленський присвоїв відзнаку "Місто-герой України" 16 містам

2 хв читати
Зеленський присвоїв відзнаку "Місто-герой України" 16 містам
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння почесної відзнаки "Місто-герой України" Павлограду, Нікополю, Марганцю, Дружківці, Краматорську, Костянтинівки, Покровську, Слов’янську, Гуляйполю, Оріхову, Вознесенську, Баштанці, Сумам, Тростянцю, Куп’янську та Старокостянтинову.

"Сьогодні, у цей День захисників і захисниць, на Покрову, ми відзначаємо ще міста-герої – міста героїв. Я підписав указ. Міста, завдяки яким врятовані тисячі життів наших людей. Міста, які на захисті всієї нашої держави – у повному сенсі цих слів", - сказав Зеленський у зверненні у середу.

За його словами, у Дніпропетровський області містами-героями стали Павлоград, місто, яке стало госпітальною базою для поранених із фронту. Нікополь – місто, яке під численними обстрілами та продовжує працювати. Також Марганець – "місто, якому було складно після підриву росіянами Каховської дамби, але яке зберігається".

"Міста Донеччини. Дружківка, одне з найбільш світлих міст Донбасу, зараз понівечене російськими обстрілами, але місто, яке захищається й захищає. Краматорськ – одна з основ нашої промисловості, один із найбільш сильних центрів усього Сходу України. Місто, яке в захисті держави ще з 14-го року", - додав президент.

За його словами, Костянтинівка зараз стоїть проти надзвичайної російської жорстокості. Покровськ – в районах міста, на Покровському напрямку й у самому місті ЗСУ тримаються в жорстких боях і знищують ворога так, що це глобально відчутно.

"Слов’янськ – місто-символ, місто, з якого захист України почався, і місто, яке наповнює силою наших воїнів зараз, яке працює на захист Донбасу", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що містр Гуляйполе на Запоріжчині – на захисті регіону й держави. Оріхів знаходиться під постійними обстрілами й має дуже міцні позиції нашої оборони.

"Вознесенськ і Баштанка – міста Миколаївщини, міста людей, які не здалися попри все, які боролись. Це міста, завдяки яким Україні вдалося зруйнувати російські плани захопити наш Південь", - наголосив Зеленський.

Окрім того, звання міста-герой присвоєно Сумам - місту, яке росіяни готувалися захопити й уже навіть анонсували це, але не отримали й не отримають. Зеленський зазначив, що це один із найбільших провалів Російської Федерації.

У Тростянці у перший рік цієї війни було зупинено широкий наступ росіян на Охтирку, на Лебедин, на Суми.

У Куп’янську на Харківщині тривають бойові дії, місто захищають Сили оборони, і місто героїчно закриває Харківщину від Росії.

"Нарешті – Старокостянтинів, місто Хмельницької області, яке має стратегічне значення для всієї нашої держави, для оборонки, авіації. Майже 460 російських ударів було по Старкону за час цієї війни – місто героїчно витримує", - резюмував глава держави.

Теги: #місто_герой #указ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:28 20.09.2025
Зеленський видав указ на виконання рішення РНБО про розробку Державної цільової оборонної програми розвитку озброєння та військової техніки

Зеленський видав указ на виконання рішення РНБО про розробку Державної цільової оборонної програми розвитку озброєння та військової техніки

15:23 03.09.2025
Рада затвердила указ президента про примусове вилучення у резидентів РФ 1592 вагонів

Рада затвердила указ президента про примусове вилучення у резидентів РФ 1592 вагонів

18:06 02.09.2025
Президент підписав закон про усунення перешкод в реалізації меліоративної реформи

Президент підписав закон про усунення перешкод в реалізації меліоративної реформи

18:04 23.08.2025
Зеленський підписав ще два санкційних укази, до списку увійшли родичі Путіна

Зеленський підписав ще два санкційних укази, до списку увійшли родичі Путіна

16:26 20.08.2025
Екс-міністра культури Точицького призначено постійним представником України при Раді Європи

Екс-міністра культури Точицького призначено постійним представником України при Раді Європи

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив з'ясувати причини жахливих наслідків негоди в Одесі, 3 жовтня очікує на доповідь

Темпи просування окупантів у вересні впали майже вдвічі – DeepState

Вночі знешкоджено 44 БпЛА, проте жодної з 5 випущених ворогом ракет перехопити не вдалося

Пасажирські поїзди продовжують рух до/з Одеси попри негоду, можливі незначні затримки – УЗ

ДСНС: Унаслідок негоди в Одесі загинули дев’ять осіб, з них одна дитина

ОСТАННЄ

Загуменний: Відрядження мали винятково службовий характер, підтверджувальні документи є

У МЗС відбулася зустріч з новим заступником глави дипмісії США в Україні, йшлося і про ситуацію на ЗАЕС

Похолодання продовжиться в четвер, пройдуть дощі, потеплішає у п'ятницю

Понад 200 тис. заявок подано на виплату "Пакунок школяра"

МЗС Естонії: Росія повинна припинити ядерний терор та повернути ЗАЕС під контроль України

Зеленський доручив з'ясувати причини жахливих наслідків негоди в Одесі, 3 жовтня очікує на доповідь

Лубінець про зустріч із принцесою Анною: Говорили про українських дітей

Зеленський присвоїв звання Героя України С.Зубкову, О.Покладу, І.Штефку

Окупанти просунулись на 7 кв. км у Дніпропетровській та Запорізькій областях – DeepState

Кількість жертв землетрусу на Філіппінах зросла до 69

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА