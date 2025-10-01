Зеленський присвоїв відзнаку "Місто-герой України" 16 містам

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння почесної відзнаки "Місто-герой України" Павлограду, Нікополю, Марганцю, Дружківці, Краматорську, Костянтинівки, Покровську, Слов’янську, Гуляйполю, Оріхову, Вознесенську, Баштанці, Сумам, Тростянцю, Куп’янську та Старокостянтинову.

"Сьогодні, у цей День захисників і захисниць, на Покрову, ми відзначаємо ще міста-герої – міста героїв. Я підписав указ. Міста, завдяки яким врятовані тисячі життів наших людей. Міста, які на захисті всієї нашої держави – у повному сенсі цих слів", - сказав Зеленський у зверненні у середу.

За його словами, у Дніпропетровський області містами-героями стали Павлоград, місто, яке стало госпітальною базою для поранених із фронту. Нікополь – місто, яке під численними обстрілами та продовжує працювати. Також Марганець – "місто, якому було складно після підриву росіянами Каховської дамби, але яке зберігається".

"Міста Донеччини. Дружківка, одне з найбільш світлих міст Донбасу, зараз понівечене російськими обстрілами, але місто, яке захищається й захищає. Краматорськ – одна з основ нашої промисловості, один із найбільш сильних центрів усього Сходу України. Місто, яке в захисті держави ще з 14-го року", - додав президент.

За його словами, Костянтинівка зараз стоїть проти надзвичайної російської жорстокості. Покровськ – в районах міста, на Покровському напрямку й у самому місті ЗСУ тримаються в жорстких боях і знищують ворога так, що це глобально відчутно.

"Слов’янськ – місто-символ, місто, з якого захист України почався, і місто, яке наповнює силою наших воїнів зараз, яке працює на захист Донбасу", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що містр Гуляйполе на Запоріжчині – на захисті регіону й держави. Оріхів знаходиться під постійними обстрілами й має дуже міцні позиції нашої оборони.

"Вознесенськ і Баштанка – міста Миколаївщини, міста людей, які не здалися попри все, які боролись. Це міста, завдяки яким Україні вдалося зруйнувати російські плани захопити наш Південь", - наголосив Зеленський.

Окрім того, звання міста-герой присвоєно Сумам - місту, яке росіяни готувалися захопити й уже навіть анонсували це, але не отримали й не отримають. Зеленський зазначив, що це один із найбільших провалів Російської Федерації.

У Тростянці у перший рік цієї війни було зупинено широкий наступ росіян на Охтирку, на Лебедин, на Суми.

У Куп’янську на Харківщині тривають бойові дії, місто захищають Сили оборони, і місто героїчно закриває Харківщину від Росії.

"Нарешті – Старокостянтинів, місто Хмельницької області, яке має стратегічне значення для всієї нашої держави, для оборонки, авіації. Майже 460 російських ударів було по Старкону за час цієї війни – місто героїчно витримує", - резюмував глава держави.