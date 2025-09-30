В Дніпрі вже 20 постраждалих від удару, пошкоджене підприємство

Кількість постраждалих внаслідок російської дронової атаки по місту Дніпро у вівторок сягнула 20, одна людина загинула, повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Сергій Лисак.

"У місті вогнем охопило офісне приміщення та авто. Пошкоджені багатоквартирний будинок, гуртожиток, заклад культури. Знищено 2 машини, ще 17 понівечені. Працюють всі служби. Долають наслідки ворожого терору", - написав Лисак в Телеграм.

Офіс генерального прокурора України повідомляє про пошкоджене внаслідок атаки підприємство. "Пошкоджено житлові багатоповерхівки, офісні приміщення, магазини та автівки… Остаточні масштаби руйнувань і кількість потерпілих уточнюються. Крім того, у Дніпровському районі пошкоджено підприємство", - повідомляється в телеграм-каналі відомства.

Мер міста Борис Філатов уточнив, що крім медцентру та стоматології, через удар рф збитків зазнали також музей, один з ліцеїв міста та корпуси вишу.

Розпочато кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів (ст. 438 Кримінального кодексу України).

Російські військові завдали удару із застосуванням БпЛА по м. Дніпро близько 16:00 у вівторок.

Раніше повідомлялося про одного загиблого та 15 постраждалих в результаті удару, з них 13 шпиталізовані. Загиблий початково також був шпиталізований у важкому стані, але врятувати його не вдалося.

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що в результаті удару постраждали медичні заклади, зокрема, будівля медцентру та дитячої стоматології.