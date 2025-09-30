Інтерфакс-Україна
Події
18:44 30.09.2025

Через атаку ворожих БпЛА у Харкові спалахнула пожежа, даних щодо постраждалих немає

1 хв читати
Через атаку ворожих БпЛА у Харкові спалахнула пожежа, даних щодо постраждалих немає
Фото: https://t.me/synegubov

За попередньою інформацією, усі шість ударів, завданих російськими безпілотниками по Харкову від шостої вечора, прийшлися по Холодногірському району міста.

Про це міський голова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі.

За інформацією начальника Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова, на місці ворожого влучання спалахнула пожежа.

"На цей час (18:22 - ІФ-У) інформація про постраждалих не надходила. На місці працюють підрозділи ДСНС", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Теги: #харків #атака_рф #терехов #синєгубов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:51 30.09.2025
В Дніпрі вже 20 постраждалих від удару, пошкоджене підприємство

В Дніпрі вже 20 постраждалих від удару, пошкоджене підприємство

18:26 30.09.2025
Харків вдруге за день під атакою ворожих БпЛА

Харків вдруге за день під атакою ворожих БпЛА

18:23 30.09.2025
Росіяни атакували Запорізький район, загорілися склади агропідприємства – ОВА

Росіяни атакували Запорізький район, загорілися склади агропідприємства – ОВА

18:13 30.09.2025
В лікарні помер один з постраждалих в результаті удару по Дніпру, кількість поранених зросла до 15 – ОВА

В лікарні помер один з постраждалих в результаті удару по Дніпру, кількість поранених зросла до 15 – ОВА

17:54 30.09.2025
В Києві померла жінка, постраждала в результаті удару 7 вересня – Кличко

В Києві померла жінка, постраждала в результаті удару 7 вересня – Кличко

14:17 29.09.2025
Нова лабораторія протезування та ортезування відкрилася в Харкові на базі Університетської лікарні - МКЧХ

Нова лабораторія протезування та ортезування відкрилася в Харкові на базі Університетської лікарні - МКЧХ

23:09 27.09.2025
Протезно-ортезну лабораторі відкрили у Харкові - ОВА

Протезно-ортезну лабораторі відкрили у Харкові - ОВА

08:54 24.09.2025
У Харкові без світла залишаються близько 30 тисяч абонентів

У Харкові без світла залишаються близько 30 тисяч абонентів

03:35 24.09.2025
Атака ворожих БпЛА спровокувала пожежу в Чугуєві, без постраждалих

Атака ворожих БпЛА спровокувала пожежу в Чугуєві, без постраждалих

23:11 23.09.2025
У Харкові один постраждалий через масовану атаку ворожих БпЛА

У Харкові один постраждалий через масовану атаку ворожих БпЛА

ВАЖЛИВЕ

ГУР повідомляє про евакуацію з Гази 57 людей, з них 48 громадян України

В Дніпрі 12 постраждалих, один у важкому стані – ОВА

Трамп про перемовини між Зеленським і Путіним для завершення війни: треба зібрати їх разом і зробити це

Окупанти атакували місто Дніпро дронами, є поранені, почалися пожежі – обладміністрація

Підозрюваний Німеччиною в причетності до підриву "Північного потоку" українець затриманий у Польщі

ОСТАННЄ

Корнієнко: Участь Ради у скринінгу ЄК прискорить адаптацію українського законодавства до європейського

З окупованих територій вдалося врятувати 16 молодих людей

Ворог повторно обстріляв залізничну інфраструктуру на Чернігівщині, є знеструмлення на ніжинському напрямку – УЗ

В Одесі випала півторамісячна норма опадів, громадський електротранспорт припинив роботу – мер

Зеленський доручив готувати продовження тих санкцій, термін яких спливає

На Миколаївщині викрили схему незаконного користування надрами на 120 млн грн – прокуратура

Міноборони готове максимально сприяти виробникам мін у масштабуванні та розвитку виробництва – Шмигаль

В Україні з’явилася платформа Chapter Ukraine про українські книжки в іноземних перекладах

Вже 20 автобусів Anadolu Isuzu вийшли на маршрути Києва з 85, яке місто отримає в межах угоди з ЄІБ - мер

Розрив між реальним і пропонованим прожитковим мінімумом на 2026р негативно вплине на життєвий рівень - науково-експертне управління Ради

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА