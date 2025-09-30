Через атаку ворожих БпЛА у Харкові спалахнула пожежа, даних щодо постраждалих немає

Фото: https://t.me/synegubov

За попередньою інформацією, усі шість ударів, завданих російськими безпілотниками по Харкову від шостої вечора, прийшлися по Холодногірському району міста.

Про це міський голова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі.

За інформацією начальника Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова, на місці ворожого влучання спалахнула пожежа.

"На цей час (18:22 - ІФ-У) інформація про постраждалих не надходила. На місці працюють підрозділи ДСНС", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.