Розрив між реальним і пропонованим прожитковим мінімумом на 2026р негативно вплине на життєвий рівень - науково-експертне управління Ради

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради вважає вважає, що розрив між реальним і пропонованим прожитковим мінімумом в проекті державного бюджету на 2026 рік матиме негативний вплив на життєвий рівень значної кількості населення України.

Згідно з висновками Головного науково-експертного управління до проєкту державного бюджету на 2026 рік (законопроєкт №14000), розрив між запропонованою у проекті величиною базового соціального стандарту і його реальним розміром матиме негативний вплив на життєвий рівень значної кількості населення України.

Зокрема, в проекті держбюджету прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць закладений в розміні 3209 грн, що на думку науково-експертного управління хоча і більше у порівнянні із закладеним в держбюдєеті на 2025 рік, проте значно менше за їх реальні розміри.

Так, в управлінні посилаються на розрахунки Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності, згідно з яким розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць у цінах червня 2025 року становить – 8421,94 грн (9 932,81 грн – з урахуванням суми обов’язкових платежів), що у 2,6 раза більше.

Серед іншого, звертається увагу на те, що проект містить положення, які можуть призвести до поглиблення порушень параметрів боргової безпеки країни та максимізації боргових ризиків у середньо- та довгостроковій перспективі.

Як повідомлялося, 15 вересня уряд вніс до парламенту проєкт держбюджету-2026. В бюджет закладено видатки 4,8 трлн грн (+415 млрд грн до держбюджету-2025) та доходи 2,83 трлн грн (+446,8 млрд грн); а його дефіцит оцінюється у 18,4% ВВП (-3,9 відсоткових пункти до 2025 року). На оборону передбачено 2,8 трлн грн (27,2% ВВП) (+168,6 млрд грн).

19 вересня Верховна Рада заслухала внесений урядом проєкт держбюджету-2026 та взяла його до роботи.

Комітет Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує передбачити в проекті державного бюджету на 2026 рік прожитковий мінімум у розмірі 8 196,64 грн і мінімальну заробітну плату у місячному розмірі 9 664 грн.