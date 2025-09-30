Інтерфакс-Україна
17:54 30.09.2025

В Києві померла жінка, постраждала в результаті удару 7 вересня – Кличко

У реанімації однієї зі столичних лікарень померла 74-річна жінка, яка постраждала від атаки ворога на Київ 7 вересня, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Жертв атаки 7 вересня — пʼятеро. Зокрема, три жінки та маленька дитина", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Він нагадав, що тижнем раніше в лікарні померла молода жінка, яка постраждала від ракетного обстрілу. На той момент вона була вагітна. За її життя лікарі боролися два тижні. Малюка медики врятували, зробивши матері кесарів розтин, але жінку врятувати не вдалося.

Як повідомлялося, 7 вересня в результаті російського удару по Києву в Святошинському районі пошкоджень зазнали 12 житлових будинків та 5 закладів освіти. В Дарницькому районі від російської атаки постраждав житловий 4-поверховий будинок та школа.

Теги: #померлі #атака_рф #кличко

