Події
15:09 30.09.2025

В Раді зареєстровано законопроєкти про продовження на 2026р пільгового розмитнення енергообладнання для відновлення генерації

У Верховній Раді України у вівторок зареєстровано два законопроєкти про продовження на 2026 рік пільгового періоду під час ввезення на митну територію України енергообладнання, необхідного для відновлення енергетичної інфраструктури, постраждалої від атак РФ.

"Завдяки запровадженим у 2024 році заходам, які сприяли пільговому розмитненню під час ввезення на митну територію України енергетичного обладнання (…) було забезпечено оперативне відновлення об’єктів енергосистеми", - говориться в пояснювальних записках до законопроєктів № 14089 та №14090 про внесення відповідних змін до положень Митного кодексу України.

Вказаними документами пропонується продовжити тимчасово, на період дії воєнного стану в Україні, але не довше ніж до 1 січня 2027 р., звільнення від оподаткування ПДВ операцій з ввезення на митну територію України у митному режимі імпортного обладнання для побудови та відновлення різних видів генерації.

Законопроєкти, зокрема, містять списки необхідного обладнання для ВЕС, СЕС, ГЕС, ТЕС, газопоршневих і газотурбінних електростанцій та накопичувачів енергії (energy storage).

Окрім того, документами пропонується продовжити тимчасове, на період дії воєнного стану в Україні, але не довше ніж до 1 січня 2027 р., звільнення від оподаткування ПДВ операцій з ввезення на митну територію України імпортного обладнання, перелік якого визначається Кабінетом міністрів України в рамках угод, фінансування за якими проводиться за рахунок Секретаріату Енергетичного співтовариства.

"Збільшення генеруючих потужностей та мінімізація перерв в енергопостачанні буде позитивно сприйнята споживачами електроенергії, сприятиме стабільній роботі енергосистеми та забезпечить функціонування економіки країни", - говориться у документах.

Теги: #законопроєкт #верховна_рада

