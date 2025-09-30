Інтерфакс-Україна
Події
15:03 30.09.2025

Дві петиції про перейменування вулиці Києва на честь Оззі Осборна не набрали необхідних голосів

2 хв читати

Дві петиції на сайті Київської міської ради із закликом перейменувати одну з вулиць столиці на честь британского рок-музиканта, співака, вокаліста гурту Black Sabbath Джона Майкла "Оззі" Осборн не набрали необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, одну з петицій було подано 31 липня і станом на 29 вересня вона набрала 1,5 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

У ній автор просив задля вшанування пам'яті відомого музиканта перейменувати на його честь бульвар Верховної Ради у Дніпровському районі столиці.

Другу петицію було подано 1 серпня і станом на 30 вересня вона набрала 1,4 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

"Окрім видатних досягнень в якості співака, Оззі Осборн та його родина були великими друзями України – вони активно висловлювали підтримку Україні та допомагали українцям після початку повномасштабного вторгнення рф у 2022 році. Яскравим прикладом цього є те, що Оззі разом зі своєю дружиною Шєрон поселили кілька українських родин біженців у своєму маєтку в Бакінгемширі", - йшлося у петиції.

У зв'язку з цим автор просив перейменувати одну з вулиць (проспект, бульвар, провулок) Києва на честь музиканта.

Як повідомлялося, 22 липня стало відомо, що британский рок-музикант Джон Майкл "Оззі" Осборн помер у віці 76 років у м. Бірмінгем.

5 липня Black Sabbath з Осборном у складі дав свій прощальний благодійний концерт на стадіоні в рідному Бірмінгемі, де гурт починав свою діяльність у 1968 році. Через суттєві проблеми зі здоров'ям Осборн виступав сидячи.

Теги: #оззі #петиція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:27 25.09.2025
Київська влада має намір проводити інформаційно-комунікативні заходи з власниками гучних авто і мотоциклів

Київська влада має намір проводити інформаційно-комунікативні заходи з власниками гучних авто і мотоциклів

09:45 24.09.2025
Петиція про оновлення державного гімну України не набрала необхідних голосів

Петиція про оновлення державного гімну України не набрала необхідних голосів

11:24 15.09.2025
Петиція до Кабміну про врегулювання діяльності рієлторів в Україні набрала 25 тис. голосів

Петиція до Кабміну про врегулювання діяльності рієлторів в Україні набрала 25 тис. голосів

11:30 11.09.2025
Петиція за присвоєння Парубію звання Героя України набрала 25 тисяч голосів

Петиція за присвоєння Парубію звання Героя України набрала 25 тисяч голосів

12:13 09.09.2025
Київська влада відхилила петицію про дозвіл відвідування вбиралень у метрополітені

Київська влада відхилила петицію про дозвіл відвідування вбиралень у метрополітені

11:44 08.09.2025
Київська влада відхилила петицію про звільнення директорки департаменту охорони культспадщини КМДА

Київська влада відхилила петицію про звільнення директорки департаменту охорони культспадщини КМДА

21:38 07.09.2025
Петиція до Кабміну про гідний рівень оплати праці педагогам набрала 25 тис. голосів

Петиція до Кабміну про гідний рівень оплати праці педагогам набрала 25 тис. голосів

16:36 04.09.2025
Петицію про надання Героя України (посмертно) Парубію зареєстровано на сайті президента

Петицію про надання Героя України (посмертно) Парубію зареєстровано на сайті президента

12:40 04.09.2025
Президента України закликають присвоїти Андрію Парубію звання Герой України – петиція

Президента України закликають присвоїти Андрію Парубію звання Герой України – петиція

09:29 03.09.2025
Ще одна петиція про заборону їздити по Києву мотоциклам і автомобілям з гучними двигунами набрала необхідні голоси

Ще одна петиція про заборону їздити по Києву мотоциклам і автомобілям з гучними двигунами набрала необхідні голоси

ВАЖЛИВЕ

Окупанти атакували місто Дніпро дронами, є поранені, почалися пожежі – обладміністрація

Підозрюваний Німеччиною в причетності до підриву "Північного потоку" українець затриманий у Польщі

Окупанти 30 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, 3 мирних жителів загинули

ГУР ліквідувало підполковника "Росґвардії" та ще двох його поплічників

ССО уразили радіолокаційну станцію ЗРК С-400 "Тріумф" на ТОТ Криму

ОСТАННЄ

У серпні було розслідувано 192 заяви про порушення з боку ТЦК, 173 з них виявилися маніпуляціями – командування Сухопутних військ

Об'єкти, присвячені Буніну, Петрову, Інбер і Олеші, належать до символіки російської імперської політики - УІНП

Окупанти атакували місто Дніпро дронами, є поранені, почалися пожежі – обладміністрація

"Епіцентр" та норвезька Itera в жовтні запустять цифрову платформу з фінансування гумдопомоги та проєктів відбудови

Окупанти знов наростили інтенсивність авіаударів по Україні після дводенного зменшення – Генштаб

Назви Маріїнського палацу та Маріїнського парку в Києві є пропагандою російської імперської політики - УІНП

Поліція викрила чиновника КМДА, який підроблював документи про відрядження, щоб виїхати за кордон під час війни

Латвійський фонд "Підприємці за мир" профінансує реконструкцію Чернігівської психоневрологічної лікарні на понад €1,16 млн

Лісовий: Частина вишів нарікає на зростання вартості контрактів, а частина - за збереження інтидативного підходу

Віталій Коротич помер в Москві

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА