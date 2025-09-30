Дві петиції про перейменування вулиці Києва на честь Оззі Осборна не набрали необхідних голосів

Дві петиції на сайті Київської міської ради із закликом перейменувати одну з вулиць столиці на честь британского рок-музиканта, співака, вокаліста гурту Black Sabbath Джона Майкла "Оззі" Осборн не набрали необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, одну з петицій було подано 31 липня і станом на 29 вересня вона набрала 1,5 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

У ній автор просив задля вшанування пам'яті відомого музиканта перейменувати на його честь бульвар Верховної Ради у Дніпровському районі столиці.

Другу петицію було подано 1 серпня і станом на 30 вересня вона набрала 1,4 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

"Окрім видатних досягнень в якості співака, Оззі Осборн та його родина були великими друзями України – вони активно висловлювали підтримку Україні та допомагали українцям після початку повномасштабного вторгнення рф у 2022 році. Яскравим прикладом цього є те, що Оззі разом зі своєю дружиною Шєрон поселили кілька українських родин біженців у своєму маєтку в Бакінгемширі", - йшлося у петиції.

У зв'язку з цим автор просив перейменувати одну з вулиць (проспект, бульвар, провулок) Києва на честь музиканта.

Як повідомлялося, 22 липня стало відомо, що британский рок-музикант Джон Майкл "Оззі" Осборн помер у віці 76 років у м. Бірмінгем.

5 липня Black Sabbath з Осборном у складі дав свій прощальний благодійний концерт на стадіоні в рідному Бірмінгемі, де гурт починав свою діяльність у 1968 році. Через суттєві проблеми зі здоров'ям Осборн виступав сидячи.