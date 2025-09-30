Судитимуть експосадовців Міноборони, які завдали державі збитків на 2,4 млрд грн - ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування щодо двох колишніх посадовців Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, дії яких завдали державі збитків на понад 2,4 млрд грн.

У телеграм-каналі у вівторок ДБР повідомляє, що протягом 2023 року посадовці уклали 95 договорів із суб’єктами господарювання на постачання мастильних матеріалів, нафти та дистилятів для техніки спеціального призначення на загальну суму понад 19 млрд грн.

"На порушення вимог постанови Кабінету міністрів України від 02.03.2022 № 178 та ст. 195 Податкового кодексу України до вартості постачань було необґрунтовано включено податок на додану вартість у розмірі понад 2,4 млрд грн. Це призвело до завдання державі тяжких наслідків на відповідну суму", - зазначають у відомстві.

Згідно з повідомленням, під час досудового розслідування Міністерству оборони відшкодовано збитки на суму понад 2,2 млрд грн.

Один із колишніх посадовців звинувачується у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України). Інший посадовець звинувачується у службові недбалості та підробленні офіційних документів (ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 358 КК України).

Обвинувальні акти скеровано до суду.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Офісу генерального прокурора.