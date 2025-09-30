Інтерфакс-Україна
Події
14:14 30.09.2025

Судитимуть експосадовців Міноборони, які завдали державі збитків на 2,4 млрд грн - ДБР

1 хв читати
Судитимуть експосадовців Міноборони, які завдали державі збитків на 2,4 млрд грн - ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування щодо двох колишніх посадовців Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, дії яких завдали державі збитків на понад 2,4 млрд грн.

У телеграм-каналі у вівторок ДБР повідомляє, що протягом 2023 року посадовці уклали 95 договорів із суб’єктами господарювання на постачання мастильних матеріалів, нафти та дистилятів для техніки спеціального призначення на загальну суму понад 19 млрд грн.

"На порушення вимог постанови Кабінету міністрів України від 02.03.2022 № 178 та ст. 195 Податкового кодексу України до вартості постачань було необґрунтовано включено податок на додану вартість у розмірі понад 2,4 млрд грн. Це призвело до завдання державі тяжких наслідків на відповідну суму", - зазначають у відомстві.

Згідно з повідомленням, під час досудового розслідування Міністерству оборони відшкодовано збитки на суму понад 2,2 млрд грн.

Один із колишніх посадовців звинувачується у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України). Інший посадовець звинувачується у службові недбалості та підробленні офіційних документів (ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 358 КК України).

Обвинувальні акти скеровано до суду.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Офісу генерального прокурора.

 

Теги: #розслідування #міноборони #дбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:29 30.09.2025
ДБР викрило новий епізод махінацій із закупівлею ліжок для військових на Дніпропетровщині

ДБР викрило новий епізод махінацій із закупівлею ліжок для військових на Дніпропетровщині

20:44 28.09.2025
Через ворожий удар по Борщовій на Харківщині загинув літній чоловік

Через ворожий удар по Борщовій на Харківщині загинув літній чоловік

10:54 26.09.2025
Міноборони та "Спільнота Стерненка" підписали Меморандум про співпрацю

Міноборони та "Спільнота Стерненка" підписали Меморандум про співпрацю

16:59 23.09.2025
Військові розвідники підірвали міст на Бєлгородщині, що використовувався окупаційними силами

Військові розвідники підірвали міст на Бєлгородщині, що використовувався окупаційними силами

16:46 23.09.2025
За незаконні порубки судитимуть трьох колишніх очільників військового лісгоспу на Дніпропетровщині – ДБР

За незаконні порубки судитимуть трьох колишніх очільників військового лісгоспу на Дніпропетровщині – ДБР

11:59 23.09.2025
Технічні труднощі в Резерв+ тимчасові, обмін даними буде відновлено найближчим часом – Міноборони

Технічні труднощі в Резерв+ тимчасові, обмін даними буде відновлено найближчим часом – Міноборони

10:16 23.09.2025
Командир військової частини з Рівного змушував підлеглих будувати йому будинок - ДБР

Командир військової частини з Рівного змушував підлеглих будувати йому будинок - ДБР

15:06 22.09.2025
Кабмін врегулював передачу навчальної зброї від військових частин до Центрів нацспротиву та для викладання "Захисту України"

Кабмін врегулював передачу навчальної зброї від військових частин до Центрів нацспротиву та для викладання "Захисту України"

19:15 19.09.2025
Міноборони України запускає бета-тест відстрочок у Резерв+ для батьків дітей з інвалідністю

Міноборони України запускає бета-тест відстрочок у Резерв+ для батьків дітей з інвалідністю

18:27 19.09.2025
Слідство у справі "золотих яєць" Міноборони завершено - НАБУ

Слідство у справі "золотих яєць" Міноборони завершено - НАБУ

ВАЖЛИВЕ

Підозрюваний Німеччиною в причетності до підриву "Північного потоку" українець затриманий у Польщі

Окупанти 30 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, 3 мирних жителів загинули

ГУР ліквідувало підполковника "Росґвардії" та ще двох його поплічників

ССО уразили радіолокаційну станцію ЗРК С-400 "Тріумф" на ТОТ Криму

ПС ЗСУ: знешкодили 46 із 65 безпілотників ворога, є влучання у шести локаціях

ОСТАННЄ

Підозрюваний Німеччиною в причетності до підриву "Північного потоку" українець затриманий у Польщі

Україна вдруге візьме участь у міжнародному книжковому ярмарку LIBER у Мадриді - УІК

Українських рятувальників визнали найбільш потужними серед усіх команд INSARAG

На дистанційний режим роботи переходить частина освітніх закладів міста Суми - міськрада

Правоохоронці викрили злочинну організацію на чернівецькій митниці за участі її ексексначальника та місцевого депутата

Похолодання та невеликі дощі принесе початок жовтня в Україну

Чоловіка харківської балетмейстерки засуджено до 15 років ув’язнення за жорстоке вбивство дружини

Тайфун "Буалой" у В'єтнамі забрав життя 19 осіб

Поліцейські викрили братів-шахраїв з Одещини, які заволоділи 1 млн грн коштів звільнених з полону РФ військовослужбовців

УЧХ попереджає про фейкові повідомлення щодо грошових виплат

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА