10:12 30.09.2025

СБУ та Нацполіція викрили посадовця МЗС України, який "легалізовував" росіян в країнах ЄС

Контррозвідка Служби безпеки України та Національна поліція у взаємодії з Міністерством закордонних справ України викрили схему "легалізації" громадян РФ на території Євросоюзу.

"Викрито радника одного з департаментів МЗС нашої держави, який у 2022 році продав декільком росіянам українські паспорти для виїзду до ЄС", - повідомляє СБУ в телеграм-каналі у вівторок.

Як встановило розслідування, оборудка діяла протягом перших місяців повномасштабного вторгнення РФ, коли фігурант обіймав посаду другого секретаря з консульських питань Посольства України в одній з європейських країн.

"Перебуваючи у дипломатичній установі, чиновник приймав "замовлення" від громадян росії, які хотіли безперешкодно в’їжджати до ЄС та вільно пересуватися в його межах", - зазначають в українській спецслужбі.

У відомстві наголошують, що за грошову винагороду посадовець оформлював своїм клієнтам українське громадянство з врученням закордонного паспорта нашої держави.

"Для пошуку "замовників" чиновник використовував мережу посередників, які знаходились на території Євросоюзу і контактували з громадянами країни-агресора", - уточнюється в повідомленні.

В СБУ зазначають, що наразі перевіряється інформація щодо можливої причетності "легалізованих" росіян до розвідувально-підривної діяльності спецслужб РФ.

Під час обшуків у фігуранта вилучено мобільний телефон із доказами його незаконної діяльності.

Наразі чиновнику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене службовою особою з використанням службового становища).

Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу. Розслідування та процесуальні кроки відбуваються у взаємодії та за повного сприяння з боку МЗС.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

 

Теги: #агент_рф #нацполіція #сбу #мзс

