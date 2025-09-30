Інтерфакс-Україна
Події
07:43 30.09.2025

Четверо людей, з них двоє діти, загинули внаслідок атаки російського дрона в Сумській області

1 хв читати
Четверо людей, з них двоє діти, загинули внаслідок атаки російського дрона в Сумській області
Фото: https://t.me/UA_National_Police

Четверо людей убито російським дроном в Сумській області, повідомив начальник ОВА Олег Григоров у телеграм-каналі.

"Цієї ночі ворог прицільно вдарив ударним безпілотником по житловому будинку у селі Чернеччина Краснопільської громади. У цьому домі мешкало подружжя з двома маленькими дітьми. На жаль, врятуватися не вдалося нікому. З-під завалів рятувальники деблокували тіла чотирьох загиблих – батьків та їхніх синів 6 і 4 років", - написав Григоров у Телеграм.

 

Теги: #сумська_область #жертви #атака #бпла_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:22 29.09.2025
Одна людина загинула й одну поранено внаслідок ворожих атак у Сумській області – ОВА

Одна людина загинула й одну поранено внаслідок ворожих атак у Сумській області – ОВА

19:12 29.09.2025
Окупанти атакували прикордоння Сумщини з безпілотників, є жертва

Окупанти атакували прикордоння Сумщини з безпілотників, є жертва

09:38 29.09.2025
Сили оборони знищили 23 ворожі БПЛА, зафіксовано влучання 9 дронів на 8 локаціях

Сили оборони знищили 23 ворожі БПЛА, зафіксовано влучання 9 дронів на 8 локаціях

09:03 29.09.2025
Дніпропетровщина знову під ударом ворожих дронів, є постраждалий

Дніпропетровщина знову під ударом ворожих дронів, є постраждалий

18:18 28.09.2025
На Харківщині внаслідок атаки дрона загинув чоловік, постраждали жінка та дівчина

На Харківщині внаслідок атаки дрона загинув чоловік, постраждали жінка та дівчина

13:25 28.09.2025
На Київщині 30 постраждалих від ворожої атаки, із них 19 – у Петропавлівській Борщагівці

На Київщині 30 постраждалих від ворожої атаки, із них 19 – у Петропавлівській Борщагівці

11:19 28.09.2025
Росія у ніч на неділю завдала удару 595 дронами та 48 ракетами – Повітряні сили

Росія у ніч на неділю завдала удару 595 дронами та 48 ракетами – Повітряні сили

10:48 28.09.2025
Двоє цивільних постраждали через атаку російських БпЛА в Сумській області

Двоє цивільних постраждали через атаку російських БпЛА в Сумській області

10:23 28.09.2025
Росія застосувала майже 500 ударних БпЛА і понад 40 ракет – Зеленський

Росія застосувала майже 500 ударних БпЛА і понад 40 ракет – Зеленський

10:10 28.09.2025
Четверо людей в тому числі дитина загинули через масовану ракетно-дронову атаку росіян на Київ

Четверо людей в тому числі дитина загинули через масовану ракетно-дронову атаку росіян на Київ

ВАЖЛИВЕ

Сили безпілотних систем уразили за добу 766 ворожих цілей

Добропільська контрнаступальна операція дозволила звільнити 174 квадратних кілометри - Зеленський

Зеленський заявляє про важливість участі США у колективній відповіді на російські дрони над країнами НАТО

Швеція оголосила про виділення понад $116 млн на підтримку України під час підготовки до зими

Лідери ЄС обговорять Стіну дронів на самітах у жовтні

ОСТАННЄ

Генштаб зафіксував впродовж доби 176 бойових зіткнень

Сили безпілотних систем уразили за добу 766 ворожих цілей

Окупанти втратили впродовж доби 970 військовослужбовців

YouTube виплатить 24,5 мільйона доларів для врегулювання позову з боку Трампа

Орбан звинуватив ЄС в мілітаризмі та тиску на Угорщину й Словаччину

30 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Трамп пообіцяв Нетаньягу повну підтримку у знищенні ХАМАС, якщо той відмовиться від його мирного плану

Навроцький подав до Сейму законопроєкт проти неправдивих заяв щодо "злочинів ОУН і УПА"

Сибіга провів зустріч з Сікорським і Будрісом в форматі Люблінського трикутника

Білий дім опублікував розгорнутий план мирного врегулювання в Газі - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА