Четверо людей, з них двоє діти, загинули внаслідок атаки російського дрона в Сумській області

Фото: https://t.me/UA_National_Police

Четверо людей убито російським дроном в Сумській області, повідомив начальник ОВА Олег Григоров у телеграм-каналі.

"Цієї ночі ворог прицільно вдарив ударним безпілотником по житловому будинку у селі Чернеччина Краснопільської громади. У цьому домі мешкало подружжя з двома маленькими дітьми. На жаль, врятуватися не вдалося нікому. З-під завалів рятувальники деблокували тіла чотирьох загиблих – батьків та їхніх синів 6 і 4 років", - написав Григоров у Телеграм.