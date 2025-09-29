Інтерфакс-Україна
Події
20:06 29.09.2025

Українські фахівці з протидії ударним БпЛА візьмуть участь у спільних навчаннях у Данії

1 хв читати

У Королівстві Данія розпочалися спільні навчання "Крила оборони", в яких разом із данськими колегами беруть участь українські фахівці з протидії ударним БпЛА, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"Українські військові прибули до Данії, щоб підтримати партнерів у зв’язку з ситуацією, повʼязаною з появою невідомих безпілотників над країною. Протягом тижня навчань учасники відпрацьовуватимуть практичні завдання, обмінюватимуться знаннями та досвідом, підвищуючи рівень підготовки й удосконалюючи спроможності протидії повітряним загрозам", йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у телеграмі.

Зазначається, що такі навчання є важливим кроком у зміцненні взаємосумісності Збройних Сил України і Данії та "роблять наші держави сильнішими у спільному прагненні до миру й безпеки в Європі".

 

Теги: #данія #навчання #бпла

