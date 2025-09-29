НКРЕКП найближчим часом розгляне відповідність законодавству зміни наглядовою радою керівництва "Укренерго"

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) допускає порушення правил сертифікації НЕК "Укренерго" як незалежного системного оператора при зміні наглядовою радою керівництва компанії та збирається найближчим часом розглянути відповідність цих змін законодавству.

"Раптові кадрові рішення щодо голови та членів правління НЕК "Укренерго" виглядають як порушення правил сертифікації, що потребує додаткового вивчення. Такий розвиток подій поставить під загрозу довіру міжнародних партнерів та наражає на небезпеку імпорт електроенергії напередодні опалювального сезону", – наголосила НКРЕКП у заяві, розміщеній на сайті зранку понеділка.

Як зазначив регулятор, НЕК "Укренерго" була зобов’язана ухвалювати зміни в управлінському складі з відкладальною умовою та завчасно інформувати комісію про їхні підстави. Проте ці вимоги законодавства України та норм ЄС виконані не були.

"Жодні зміни у складі керівництва не можуть ставити під загрозу стійкість та роботу енергосистеми. У зв’язку з цим НКРЕКП найближчим часом розгляне питання про ситуацію з дотриманням вимог законодавства з боку НЕК "Укренерго", – підкреслив регулятор.

Він пояснив, що відповідно до частини третьої статті 35 закону України "Про ринок електричної енергії", ОСП зобов’язаний повідомляти НКРЕКП про будь-які зміни, що можуть вплинути на його відокремлення та незалежність. Згідно з Остаточним рішенням про сертифікацію оператора системи передачі (постанова НКРЕКП №2589 від 17 грудня 2021 року), Міністерство енергетики та "Укренерго" зобов’язані протягом трьох робочих днів інформувати регулятора про призначення чи звільнення членів правління та надавати відповідні документи.

Крім того, глава 8 Порядку здійснення сертифікації ОСП (постанова НКРЕКП від № 1016 від 10 серпня 2017) встановлює його обов’язок повідомляти регулятора протягом 10 робочих днів з моменту отримання інформації, зокрема, про зміну або намір змінити склад виконавчого органу.

НКРЕКП також вказує на положення статті 19 Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/72/ЄС від 13 липня 2009 року, згідно з якою регулятор має право протягом трьох тижнів висловити заперечення, зокрема, у випадку передчасного припинення повноважень, якщо виникають сумніви у його обґрунтованості. Тому рішення щодо призначення чи припинення повноважень членів керівних органів набувають чинності лише після закінчення цього періоду

Як повідомлялося, 26 вересня 2025 року наглядова рада НЕК "Укренерго" звільнила Віталія Зайченка з посади голови правління та призначила Олексія Брехта тимчасово виконуючим обов’язки. Зайченко був призначений головою правління 26 червня зі вступом на посаду 1 липня. До цього Брехт був т.в.о. глави компанії з вересня 2024 року.

Були також звільнені всі члени правління, що, як зазначила НКРЕКП, створило небезпечний управлінський вакуум у компанії та поставило під сумнів її здатність забезпечувати ефективне керівництво системою передачі.

Наглядова рада "Укренерго" пояснила своє рішення про звільнення Зайченка з посади відповіддю на рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка виявила процедурні порушення у попередніх призначеннях, а також "у зв’язку з втратою довіри до Зайченка з боку наглядової ради через події останніх тижнів".

НР зазначила, що зміни правління стали результатом багатомісячного корпоративного конфлікту, що загрожував роботі "Укренерго", та нагадала, зокрема, про внесені в односторонньому порядку в травні 2025 року Міненерго зміни в статут компанії, щоб змінити правила призначення голови правління (замість простої більшості міністерство ввело норму про кваліфіковану більшість голосів членів НР – ЕР). Крім того, акціонер ухвалив новий Кодекс корпоративного управління "з додатковими суперечливими положеннями, спрямованими на обмеження повноважень наглядової ради".

Водночас вказується, що у червні 2025 року Зайченко загострив конфлікт, діючи всупереч інструкції НР не висувати у правління зовнішніх кандидатів на неконкурсній основі, вратив її довіру і не буде поновлений у правлінні.

Призначивши т.в.о. керівника НЕК Олексія Брехта, рада відзначила його успішність у керуванні компанією, яке він здійснював з вересня 2024 по червень 2025 року, у складний опалювальний сезон та забезпеченні стабільності енергосистеми під час російських атак.

Вона також анонсувала прийняття рішення про новий склад правління "якнайшвидше після відповідного подання в.о. голови правління".

Але 27 вересня НР заявила про нові перешкоди у її роботі з боку акціонера компанії Міненерго, маючи на увазі розпорядження міністра проводити засідання винятково в офісі компанії в Києві, а також погоджувати з ним будь-які пресрелізи чи інші матеріали, які мають бути опубліковані на офіційному сайті компанії.

Через рішення про проведення засідань НР офлайн у Києві, вона не змогла провести заплановане термінове засідання вранці 27 вересня 2025 року, щоб сформувати нове правління компанії після звільнення попереднього.

Будь-якої офіційної комунікації з боку Міненерго чи "Укренерго" досі немає.

Крім Зайченка і Брехта, в правління компанії, формування якого завершилося нещодавно, входили Олег Павленко, Олег Скрипник та Іван Юрик.

Наглядова рада після відкликання Міненерго Юрія Бойка складається з шести осіб, четверо з яких незалежні. Це Єппе Кофод (голова), Ян Монтелл, Луїджі де Францискі, Патрік Грейхен. Представники держави це Анатолій Гулей та Олексій Нікітін.